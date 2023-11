Horóscopo de hoy, domingo 12 de noviembre del 2023 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Respira y pon tu mente en neutral antes de gastar dinero o dedicar tiempo, ya que tienes una racha impulsiva. Su gráfico destaca un mejor enfoque en el dinero y la atención, incluido el amor o las experiencias familiares. Tienes las palabras para decirle a alguien lo maravilloso que es, así que dilas, especialmente a ti mismo.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Si estás pensando demasiado en dónde o cómo vives, tómate un día libre. Cuando escuches relatos de un estilo de vida totalmente diferente, es tu corazón el que responderá primero. En el amor, el instinto toma protagonismo y la persona o el lugar adecuado te lo hará saber. Revertir nombres o números en una lista de efectivo puede traer suerte.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Es hora de empezar a aprovechar tu fuerza interior. Marte te ayuda a dejar de complacer a las personas y a reiniciar los vínculos de manera más equitativa. Tienes buen ojo para acercarte a las personas adecuadas para unir tus ideas. La puesta en marcha de un negocio está muy cerca. La pasión despierta cada parte de tu ser y te libera.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Historias e imágenes se alinean en tu imaginación mientras la Luna y Saturno disfrutan de una conexión; asegúrate de examinarlas, ya que hay claros ganadores por encontrar. Tus sentimientos sobre el tamaño o la ubicación de la familia pueden ser una sorpresa basada en Venus, pero compártelos. La pasión es un triunfo cuando los momentos de burla se convierten en fechas definitivas.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Caminar más rápido y seguir hablando te ayuda a quemar el exceso de energía. Tiene la capacidad de ver los problemas desde el exterior, lo que puede crear soluciones. Sólo ten cuidado con los triángulos de pasión o de poder: se opera mejor uno a uno. También estás preparado para los desafíos de salud, de los cuales “F” ahora se da cuenta.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): La luna y Plutón agitan los sentimientos en el buen sentido. En cuanto al amor, sufrir en silencio no logra nada y afecta tu corazón leal, así que limpia el aire y luego tu diario para pasar un tiempo de amor de calidad juntos. ¿Soltero? The One tiene una doble letra en su nombre. Su cuadro de efectivo tiene bonificaciones vinculadas a una habilidad lingüística.

♎Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Como espíritu libre, es posible que te resistas a la rutina, pero con tantas corrientes de energía corriendo por tu carta, necesitas un cronograma para que funcionen para ti. Puedes terminar las tareas familiares, así que aprovecha el papeleo y tómate un tiempo para amar. ¿Empiezas el fin de semana soltero? Un líder de fitness acelera tu pulso.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Los secretos pueden ser difíciles de controlar porque sabes que debes lidiar con ellos, pero cierta presión, tal vez tuya, te lo impide. En el fondo sabes en quién confiar, así que sigue tus instintos. Una luna personal trae un invitado misterioso a una comida o reunión habitual, lo que marca una nueva fase de la vida.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Sabes que los amigos esperan mucho y es posible que no siempre te devuelvan mucho, pero tu carta te ayuda a cambiar este equilibrio de manera siempre amable y honesta. Si necesitas estar lejos de alguien, planifica esto. Tómese un tiempo para pensar y planificar el trabajo o el estudio que aproveche sus puntos fuertes.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): La energía emocional de la Luna y Venus se acumula en tu carta, pero con algunos pasos clave, puedes mantener el control. Haga suficiente ejercicio al aire libre y haga un plan claro en lugar de simplemente sumergirse. En el amor, trata de no esperar que tu pareja lea tu mente. ¿Soltero? Un aviso en tres idiomas marca un lugar de amor.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Si estás demasiado impaciente por terminar una tarea o realizar un examen, entonces esto puede ser la influencia de Marte. Siga adelante, pero asegúrate de marcar todas las casillas de aprendizaje en el camino. Un lugar emergente donde se compran y venden artículos puede conseguirle un interés amoroso con una carrera en el entretenimiento. Una foto de una mascota puede tener potencial de premio.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Necesitas que te comprendan, así que esté atento a la tendencia a menospreciarse o reírse de cualquier inquietud. Apaga las voces negativas en tu cabeza. En el amor, simplemente no hacer nada juntos, sino lejos de las pantallas, puede refrescarlo todo. ¿Soltero? Una pregunta además de una exhibición de bricolaje puede diseñar un futuro prometedor.