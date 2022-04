Horóscopo de hoy: domingo 17 de abril, conozca las predicciones

La influencia de Mercurio en la casa de Tauro irradia en todos los signos una sensación de serenidad y mayor realismo. El bienestar está favorecido y los contratiempos suelen ser simplemente pasajeros. Mientras tanto, el Sol brillando en Aries surtirá energía y posibilidades de regocijo en todos los planos del Horóscopo .

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Hora de valorar el trabajo en equipo para concretar éxitos en el plano laboral y social. Se favorecen reuniones con personas que pueden impulsar hacia objetivos. Se favorecen los emprendimientos, pero debes estar con la guardia alta ante posibles dificultades o situaciones inesperadas. En el amor, deja fluir las cosas, no te predispongas ni busques imponer tu parecer a toda costa.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ El poder de la lealtad es inconmensurable, recuérdalo a la hora de librar tus peleas y los conflictos en el plano económico. Las amistades se ponen a prueba en momentos importantes. Actúa con transparencia para ganar progresos. No pierdas la calma ante situaciones de injusticia. En la amistad y el amor se vislumbran encuentros ansiados y la fraternidad se impondrá.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ A pesar de la sensación de derrota y pérdida de ánimo, se viene una gran noticia que disipará los malos augurios. Sin embargo, obra con cautela para evitar la pérdida de energía de manera inoficiosa. El punto de equilibrio está cerca, pero no conviene agitar las cosas. La suma de pequeñas metas concreta logros de amplio alcance. Paciencia. En el amor, ten cuidado con desanimar a tu pareja, hazle saber su importancia.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Ten cuidado con las situaciones de tensión, mide tus fuerzas para no romper el equilibrio. En el trabajo no es necesario que arrastres amplias cargas, oye consejos y recibe la ayuda. Las responsabilidades cada vez son más grandes y el peso puede quebrarte. En el amor, se dan augurios de renovación o del inicio de una nueva relación que por sus condiciones puede sorprendente. Permítete ser feliz.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Una decisión que se ha esquivado por bastante tiempo requiere atención para no desencadenar una situación catastrófica. Para llevar a cabo una elección acertada es necesario serenarse y no caer en la impulsividad. El consejo y la palabra adecuada llegará sin buscarse. En el amor, es momento de ponerle pecho a la tormenta y actuar con firmeza. Si se trata de una relación genuina, perdurará.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ La energía del universo te acompaña, hay estabilidad tanto en el plano laboral, así como en la salud y las relaciones sentimentales. Los pequeños tropiezos se superan. Sin embargo, ten los sentidos con percepción alta para identificar posibles peligros externos. Evita la agresividad, gana a través de la diplomacia en los conflictos que aún permanecen. Concentra tu mayor energía en el amor, fortalece tu relación de pareja.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Las brumas se disipan. Es momento de deshacerte de la angustia, el Sol brilla. Se prevén encuentros con personas afines que te complementarán en el tránsito hacia metas anheladas. Ayuda y permite que otros te apoyen. Has comprendido tus errores y avanzas en la tarea de reparar faltas. En el amor, actúa con sabiduría, la afinidad con la pareja está pasando por un tiempo inmejorable.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Es momento de dirigir la mirada hacia ti y el entorno que te rodea. Asume tus culpas con entereza y no actúes con rencor. Reconoce si has fallado para tomar acciones urgentes que corrijan daños a terceros. Reflexiona con prudencia, pero no te flageles. Es tiempo de acciones importantes. Surge una propuesta laboral que es prudente considerar. En el amor, valora tu pareja y los sacrificios que ha realizado.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ No temas al futuro, adelantarte en suposiciones erráticas suele ser contraproducente. Guíate con prudencia en tus relaciones en el trabajo, mantén tu lugar con humildad y evita encarar peleas inoficiosas. Saca provecho de tu fortaleza y reputación. No cierres tus oídos a los consejos sabios de quienes pasaron por situaciones similares a las que enfrentas. En el amor, tiempo de calma y de un café. Deja fluir la armonía. No te impacientes.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Habrá avances, aunque creas que las posibilidades en ciertos aspectos vitales están disminuidas. Tienes la oportunidad de tomar acciones fuertes que marcarán la diferencia. Debes contener el autoritarismo y entender que los verdaderos logros se dan a través de la comprensión y la empatía. En el amor, podría haber bloqueos, debes exigir sinceridad y además brindarla.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Has cumplido con el ritual del agradecimiento de manera desinteresada y la vida te está devolviendo lo que cosechas con amor. Se desatan nudos que parecían imposibles de resolver. Todos los conflictos se resolverán en orden y sin demoras. Una figura de autoridad te ayudará a prosperar. Persevera con disciplina en pos de tus metas. En el amor, tus actos transparentes han alimentado sentimientos puros. No vaciles.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Es momento de darte un respiro, aunque todo parezca derrumbarse, solo estás atravesando por una prueba que te fortalecerá en el mediano plazo. Ahuyenta las malas compañías que tienen actitudes egoístas. Es un momento de conectarte con tu espiritualidad y ponerle freno a la agresividad. Actúa con sinceridad y obtendrás recompensas. Canaliza tu pasión en el amor, actúa con dulzura.

