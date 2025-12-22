Investigan el asesinato de una mujer y su hija de 13 años en su casa: esto se sabe

La Justicia de San Luis, Argentina, avanza en la investigación por el asesinato de una mujer de 45 años y su hija adolescente, quienes fueron halladas sin vida en el interior de su vivienda, en un hecho que conmociona al barrio San José, en la ciudad de Villa Mercedes.

El doble homicidio fue descubierto durante la mañana del pasado sábado 20 de diciembre, luego de que una vecina diera aviso al 911 al no lograr comunicarse con las víctimas. Personal de la Comisaría 10.ª acudió al domicilio, ubicado sobre la calle Leonismo Argentino, donde encontró los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija de 13 años con evidentes signos de violencia, compatibles con heridas de arma blanca.

Tras el hallazgo, la fiscal de Instrucción N.° 5, Gisela Milstein, dispuso la preservación de la escena y ordenó una serie de pericias para recolectar pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades. Criminalística trabajó durante varias horas en el lugar.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Zanni participaba del programa provincial “Familia Solidaria”, mediante el cual brindaba alojamiento y contención a niños y jóvenes que, por distintas situaciones sociales, familiares o judiciales, no podían permanecer con sus padres o carecían de un hogar.



En el marco de la investigación, las autoridades buscan dar con una joven de 21 años que, según el testimonio de vecinos, habría estado frecuentando la vivienda en los días previos al crimen. Fuentes policiales señalaron que esta misma persona había sido reportada como desaparecida días atrás por su padrastro, aunque posteriormente fue localizada. Actualmente, se desconoce su paradero.

La Fiscalía considera que su declaración podría resultar determinante, ya sea como testigo de los hechos o por la información que pudiera aportar. Además, se intenta establecer la identidad y ubicación de un hombre que presuntamente la acompañaría.