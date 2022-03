Horóscopo de hoy: jueves 24 de marzo, conozca las predicciones

Mercurio comienza un nuevo ciclo zodiacal el 27 de marzo. Su entrada en Aries nos hará entrar en un espacio de liderazgo, coraje e ideas pioneras. Aries simboliza el comienzo de la primavera, haciendo de estas próximas semanas un período en el que tenemos la energía para plantar semillas planes, decisiones y pensamientos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ La luna ya comenzó a menguar y tu hiperactividad empezará a bajar poco a poco. Tómalo como un respiro antes de volver a encenderte. La actividad física que has estado realizando te está cayendo de maravilla, solo intenta ser un poco más disciplinado y habrás avanzado enormes cantidades hacia tu balance mental. Evita la confrontación con la persona que amas, ya que en luna menguante los ánimos bajan un poco y no es propicio el conflicto ni aunque sea con la intención de resolver conflictos, mejor espera un poco.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Has tenido días de confusión mental, ojo, no permitas que esto altere tus hábitos alimenticios, al ser fan número uno de la buena mesa y los platillos exquisitos tiendes a desahogarte con la comida, pero no es lo correcto. Mejor intenta hacer actividades que nunca hayas realizado para oxigenar tu cerebro. Una caminata por un parque o ir a escalar son planes que te caerán de perlas. En el amor continúa con tu romanticismo magnético que siempre deja deslumbrado a quién te atrae y déjate llevar.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Con tu signo pasa algo extraño en este ciclo lunar, y es que, al estar más baja la energía del entorno tus altísimas habilidades para comunicarte disminuyen, a lo mejor sientas que tu parte intelectual va en detrimento y esta contradicción que va contra tu carácter te obliga a buscar otras formas de expresión. practicar deportes y escribir durante la noche será algo extraño pero muy satisfactorio para ti en este ciclo. Sin embargo recuerda que se trata de algo pasajero y no pretendas acostumbrarte a este ritmo. Tu corazón por otra parte ha sido tomado poco a poco y ese temor a enamorarte comienza a surgir de nuevo, pero recuerda que el amor y el miedo son antagonistas.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Vienes de algunos quebrantos de salud que se han ocasionado por somatización de otros problemas más profundos. Cuidado, a lo mejor es hora de que busques esas raíces para solucionar estos problemas de raíz. Eres un alma cálida y sensible y a medida que la luna mengua tus ganas de estar cómodo en casa cocinando y viendo alguna película suben, prepara unas palomitas y regálate ese valioso tiempo contigo mismo que hace mucho te has negado. No te desanimes por discusiones sin sentido que tengas con quien mueve tu corazón, recuerda que los conflictos son parte sana de la relación.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Es hora de enfocarte más en tus tareas. Han sido días agitados, de fiesta y amistad al cien por cien. Pero es momento de mirar hacia adentro. No es fácil para ti la soledad y dejar de ser el protagonista a donde vas, sin embargo, por este mismo motivo necesitas volver a ti. No te dejes deslumbrar por los falsos halagos, hay quienes saben que pueden dominarte de esta manera. Mantén los ojos abiertos y aprovecha este momento para fortalecerte interiormente.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ La energía analítica de mercurio te envuelve una vez más y te lleva a analizar todo minuciosamente. En ocasiones esta tendencia extrema a racionalizarlo todo puede jugar en tu contra porque te aleja de la espontaneidad de los demás. Tu intelecto y capacidad para ser objetivo son dos de tus más grandes cualidades pero procura no llevarlas al extremo. Hoy es posible que surjan algunos problemas familiares por razones externas. Ojo: es momento de mantenerte fuerte y defender a los tuyos. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎ Hoy regresa esa sensación de agotamiento que desde hace varios días habías estado negando. No ignores los deseos de tu cuerpo y analiza si esta tendencia a permanecer productivo es una forma de evadir el estrés. Aunque tengas mucho que hacer, tu descanso es prioridad. El sol en Aries te ha dado nuevas ideas y fuerza para iniciar proyectos, son días de reflexionar en silencio antes de actuar de cualquier manera. Tu pareja se mostrará receptiva a escucharte, no dudes apoyarte en ella.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏La luna menguante no va a frenar ese plan que te traes entre manos. Seguirás fuerte porque el oráculo dice que tienes todo a tu favor para triunfar. Por otra parte la intuición aguda que manejas en este momento te guiará correctamente. Es mejor que evites comentarios de personas malintencionadas que solo quieren verte renunciar. Es un momento para estar en cucharita con la persona que te gusta.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ El camino a la realización espiritual que tanto buscas se abre a partir de hoy. Próximamente recibirás claves necesarias para afrontar el cambio que has ido experimentando en tus estados de ánimo estos días. Sin embargo, ese positivismo y sonrisa contagiosa que te caracterizan siguen intactos. Recuerda no hacer movimientos descabellados de dinero, eres propenso a hacerlos cuando te reúnes con amistades. Cuida mucho tu bolsillo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ No olvides que los hechos y las palabras deben estar conectados. No es bueno que demuestres todo con hechos y asumas que tu interlocutor lo va a entender sin necesidad de que se lo digas. No todos son como tú aunque tus intenciones sean buenas. En el terreno laboral todo continúa a pedir de boca gracias a tu disciplina inquebrantable, sin embargo, evita cualquier tipo de discusión. Los demás al verte siempre ejerciendo ese autocontrol extremo buscan desestabilizarte, no les des gusto.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Comienza a menguar la luna y te vuelves puro corazón. Esto es sin dudas incómodo para ti que acostumbras a poner la mente por encima de todo, pero déjalo fluir. Es posible que el amor toque a tu puerta y si continúas escéptico puede que las cosas no se den. Sin embargo, esta relación tiene altísimas probabilidades de ser a muy largo plazo. Trabaja con esa pasión que te caracteriza siempre pero sin llevar las cosas al extremo porque podrías enfermarte de la espalda o somatizar el estrés con dolores inexplicables en alguna otra parte del cuerpo.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Vienes de una noche bastante lúcida. Si no recuerdas tus sueños haz un esfuerzo por recordarlos: es posible que hayas recibido señales claras a cerca de algo que hace mucho tiempo te venías preguntando. Esta energía lunar te pondrá un poco melancólico y sensible pero no temas, es algo normal. Acéptalo y procura ser paciente contigo mismo. Puedes refugiarte en quienes te aman ya que se mostrarán bastante hogareños y dispuestos a levantarte el ánimo.