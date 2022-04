Horóscopo de hoy: jueves 28 de abril, conozca las predicciones para el amor

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Este es un buen día para ser jovial y alegre. Aprovecha el amor y la bondad que impregna el día. Si tienes un fuerte sentimiento por alguien, este es un buen momento para expresarle tus sentimientos. Mientras tengas la confianza para ser abierto y honesto lo más probable es que esa persona reaccione de la misma manera.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Cuando se trata de tu pareja, ten la mente abierta. Es necesario ser flexible con la personalidad y defectos de quien amas. Si por el contrario, tenías la intención de salir con alguien que aún no es tu pareja no anticipes las cosas, dales su debido tiempo y ten paciencia. Trata de estar lo más tranquilo posible en el escenario del amor.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Es posible que tengas la oportunidad de conocer a alguien interesante que traerá mucha emoción a tu vida. Al ser tú un excelente conversador, podrás apreciar los pensamientos y la inteligencia que la otra persona trae a la mesa. Quedarás muy impresionado con esta persona y desearás volver a reunirte con ella.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Cuando se trata de entrar en el espíritu inmediato del amor, tu pareja puede dudar un poco, pero con un poco positivismo de tu parte se animará rápidamente. Si eres soltero presta atención a cómo se compartan las personas de tu entorno: debido a que los seres humanos tenemos la propensión de ofrecer a los demás lo que nos gustaría recibir, es posible que un regalo despierte tu curiosidad e interés amoroso.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Cuidado con la confianza, si hay falta de confianza en tu relación, su fin podría estar cerca. Trate de desarrollar cooperación y compenetración en tu conexión con tu pareja. Hoy es un buen día para trabajar en equipo y hablar con tranquilidad sobre cualquier cosa que te haya estado molestando. Deja ir tus pensamientos negativos.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Debes hacer el esfuerzo necesario para mantener encendidas las llamas de tu conexión. Los esfuerzos sinceros serán apreciados y recompensados ​​por tu pareja. Tu ser querido apreciará tu consideración, es más, casi puedes sentir el amor que tiene por ti. Parece que mejorará el vínculo mutuo.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Las estrellas te brindan la oportunidad de aprender algo nuevo, así como de revitalizarte y volver a encarrilar tu relación. Simplemente es necesario elegir algo que te entusiasme para compartirlo con tu ser amado. No te frenes a la hora de mostrarle que sigues muy enamorado.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Es posible que tú y tu amante no estén en la misma página hoy. Incluso puedes pensar que tu relación se ha enfriado. Como resultado, puedes tener la impresión de que tu pareja está evaluando o especulando sobre algo negativa que tú quizás hiciste pero aún no has descubierto. Depende de ti plantear el tema a tu compañero, incluso si aún sientes que hay una gran pared entre ustedes.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Cuando se trata de amor, prepárate para ponerte el sombrero de mediador. Pareces ser el único capaz de resolver cualquier problema que pueda haber surgido en tu relación estos días. Adopta una actitud imparcial y educada y todo volverá a la normalidad. Tómate un tiempo de descanso y vuelve a conectarte con una actitud fresca para seguir adelante con positivismo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Es posible que tú y tu pareja no estén de acuerdo sobre cómo manejar algunos recursos. Haz un esfuerzo por evitar ser obstinado y evita que tu arrogancia se interponga en el camino para resolver los problemas que puedan surgir. Una vez que se hayan abordado estas diferencias, es posible que te sorprenda gratamente el ver florecer tu relación.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Es hora de volver a la base de tu relación para comprender mejor a tu pareja. En lugar de asumir que ya sabes todo sobre tu pareja, infórmate y ábrete a conocerle más. Aquí, la comunicación efectiva es esencial. Es posible que se presenten nuevas tentaciones en el entorno laboral. Huye de ellas, recuerda que no es fácil construir algo como lo que ya tienes.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Tú y alguien nuevo en tu vida pueden desarrollar una admiración mutua a pesar del hecho de que es posible que no estén listos para confesarlo. Puedes tener un enamorado oculto que es posiblemente un colega. Sé observador e intenta descubrir quién es esta persona, ya que podría ser una buena oportunidad para ti.