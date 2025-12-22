Mujer fue asesinada tras salir del velorio de futbolista del Barcelona SC: esto se sabe

Un nuevo hecho de violencia sacudió al cantón Daule, en la provincia del Guayas, luego de que una mujer fuera asesinada a tiros poco después de salir del velorio del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El crimen ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre y generó alarma entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Karen Grunaer, quien, tras asistir a las exequias realizadas en un camposanto de la zona, se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora. De acuerdo con información preliminar, el automotor en el que se transportaba fue interceptado por otro vehículo, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Como consecuencia del ataque, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre la vía pública, escena que causó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, recolectar indicios balísticos y adelantar las primeras diligencias investigativas. El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del Distrito Daule, explicó a un medio nacional que, aunque la mujer había asistido al velorio del futbolista de Barcelona SC, de manera preliminar se descarta que el ataque tenga relación con la muerte de Mario Pineida.



Murió Mario Pineida // Foto: Instagram @donpine

Las autoridades señalaron que esta hipótesis fue descartada en una primera evaluación, mientras continúan las investigaciones para establecer las verdaderas motivaciones del crimen y dar con los responsables.

Según registros del sistema de la Función Judicial, Karen Grunaer no presentaba antecedentes penales. No obstante, figuran dos denuncias previas en su contra por presuntos delitos de intimidación y abuso de confianza, las cuales habrían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado.