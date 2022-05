Horóscopo de hoy: jueves 5 de mayo, predicciones para el romance y las relaciones

Mercurio comienza un nuevo ciclo zodiacal el 27 de marzo. Su entrada en Aries nos hará entrar en un espacio de liderazgo, coraje e ideas pioneras. Aries simboliza el comienzo de la primavera, haciendo de estas próximas semanas un período en el que tenemos la energía para plantar semillas planes, decisiones y pensamientos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈En caso de que no le hayas brindado a tu amante el tiempo y la atención que necesita, vuelve a enfocar tu atención en tu conexión romántica y revitaliza la pasión mutua. No pasa nada malo, simplemente te has distraído con otros asuntos y, por lo tanto, no puedes ofrecer lo mejor que tienes. Muestra tu determinación a tu pareja.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Si has estado pensando románticamente en una persona, hoy tendrás la oportunidad de aprender más sobre ella. Si estás preparado para esforzarte y ser paciente y comprensivo, esto podría convertirse en una amistad duradera. A medida que pase el tiempo, será quizás el tipo de relación que siempre has esperado.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Se proactivo y toma las cosas por tu propia mano. No siempre es factible esperar la reacción de otra persona antes de actuar. Los astros te aconsejan que tomes medidas sobre un tema específico que tu pareja puede no considerar muy preocupante. Al tomar la iniciativa, te asegurarás de que se maneje con eficacia.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Es posible que estés deprimido como consecuencia de un revés reciente en tu relación. Viajar a un lugar diferente te permitirá tener una nueva perspectiva de la situación. Debes permitirte mucho tiempo para sanar, pero no sirve de nada regañarte por lo que has hecho, sigue adelante y sé compasivo contigo mismo.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Hoy es un buen día para atraer el amor y la atención. Las personas se sienten atraídas por ti debido a tu perspectiva positiva y entusiasmo por la vida. Es probable que tus conocidos sociales te presten más atención ahora que ven lo impresionante que eres como persona. Concéntrate en tus fortalezas y enfatiza en todos sus esfuerzos.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Una llamada de atención inesperada podría llegar hoy recordándote el valor de construir y mantener conexiones significativas. Es posible que haya habido una falla en la comunicación entre tú y tu pareja. La cercanía entre ustedes puede haberse desvanecido desde que estuvieron ocupados con otras cosas. Un poco de concentración adicional y una conversación amorosa seguramente ayudarán. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Si tú y tu pareja acaban de discutir, es posible que te sientas deprimido por tu relación en este momento. Es posible que prefieras estar solo, lo cual está bien. No hay motivo de alarma ya que esta fase pasará rápidamente. Después de un breve período de soledad, tu relación reanudará rápidamente su curso normal de crecimiento.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Hoy te darás cuenta de que aferrarte a los rencores del pasado solo te está agobiando a ti y no a la persona con la que has estado furioso. Permítete deshacerte de tu resentimiento de una vez por todas y, descubrirás que una vez más puedes abrir tu vida a un nuevo amor y a la felicidad. Para tener éxito en tu relación, debes perdonar.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Es posible que estés irritado por la falta de éxito que has tenido al intentar impresionar a tu pareja. Es posible que hayas encontrado dificultades y malentendidos recientemente. Además de otros problemas que han ralentizado el flujo de energía entre tú y tu pareja. Dale a este escenario un respiro y comienza de nuevo desde el principio.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Hoy, intenta ser un excelente comunicador y un buen oyente y tu conexión se elevará a nuevas alturas. Tu compasión y amabilidad están en su punto más alto y tu pareja lo notará. Descubrirás que cuanto más encantador y seguro de ti mismo eres, más emocional reacciona tu amante hacia ti.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Ponerte a ti mismo primero es una parte importante para volver a encarrilar tu vida. Incluso si tu corazón todavía se está recuperando, darse cuenta de por qué era necesaria tu separación podría brindarte un consuelo inesperado. Deben identificarse las áreas de tu vida en las que ha ignorado a los demás. Priorizar y hacer las cosas que son más esenciales para ti es una idea fantástica en este momento.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Al interactuar con tu interés amoroso, es posible que te encuentres expresándote con fuerza. Si bien puedes ser consciente de ello, a tu pareja puede resultarle desagradable si continúas haciéndolo durante un período prolongado de tiempo. Trabaja en este elemento de tu relación e intenta ser un poco menos dependiente. Esto le dará un respiro a la relación.