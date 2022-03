Horóscopo de hoy: lunes 21 de marzo, predicciones del día

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Aunque a veces te parezca que el camino de la bondad y la nobleza es insuficiente, no pierdas tu esencia. Tarde que temprano aquellos que no comprendieron tus acciones positivas, reconoceran su error. Mientras tanto, sigue subiendo con decisión hasta la cúspide, sin importar qué tan agreste sea el muro que escalas. En el amor: Resueltas las diferencias, es tiempo de que te des un respiro en pareja y hagan planes para encarar los nuevos retos. No permitas que consejos insidiosos te envenenen.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ No permitas que las contrariedades saquen tu peor faceta. Haz uso de tu noble entrega para actuar con altruismo sin esperar nada a cambio. La verdadera recompensa la tendrás ante el espejo y cuando pongas la cabeza en la almohada. Sé fuerte, resiste a la ira. Encomiéndate a la divinidad para actuar con sabiduría. En el amor: vive en el presente, no permitas que las desilusiones pasadas conviertan en un espejismo en el aquí y el ahora. Suelta ya el pasado y enfócate en lo importante.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Aparece en el horizonte un gran proyecto, pero no te apresures hasta que tengas algo totalmente sólido y fijo. Ve haciendo los ajustes necesarios en tu vida y poniendo en armonía todas tus energías. Cuando tengas la preparación para dar el gran paso, allí avanzarás sin pérdida de tiempo. Recuperada la serenidad, hila tu destino y pon en orden la casa. En el amor: es posible que a tu alrededor exista un conflicto, pero que no te toque ni a ti ni a tu pareja. No te entrometas, no permitas que nada rompa tu calma.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Es difícil perdonar, pero es hora de seguir adelante sin anclas. Esto no quiere decir que tengas que poner de nuevo la mejilla, sino que debes trabajar por tu bienestar y esto en la mayoría de las veces signific tomar distancia de las cosas dañinas, sin resentimientos. No dejes que las malas experiencias se interpongan en tu misión de servir con desinterés. En el amor: es hora de barrer esqueletos debajo de la cama. No permitas que las experiencias traumáticas empañen tu sendero. Recibirás una llamada o un mensaje inesperado que te dará gran alegría.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Debes obrar con tranquilidad, no permitas que el afán te ciegue. No obstante, no pierdas de vista tus metas. No te cierres a los consejos, fraterniza y escucha con atención. La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas, aprende a valorarlas. En el amor: no te cierres a la pasión. Aunque muchas veces la soledad es ventajosa, ten en cuenta a los demás a tu alrededor. No hay nada peor que estar en solitario en medio la multitud. Abre tu alma.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Vienen días de introspección, pero no permitas que la reflexión te deje inmóvil. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No dejes de insistir con disciplina en esa gran meta que te motiva siempre al despertar. No permitas que las grandes responsabilidades te alejen de tus seres queridos. No te desconectes. En el amor: le has dado una oportunidad al amor, pero aún dudas. Ten en cuenta que la imperfección es el sello de la belleza y que los humanos no somos máquinas. Llénate de tolerancia y proyéctate en el tiempo.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ No importa que nadie aprecie tu sacrificio, sigue con la tranquilidad propia de obrar de manera justa. No temas a los retos que se vivirán en el nuevo periodo que abrió el equinoccio. Todo está a tu favor. No te dejes llevar por la desesperanza. En el amor: que tu gran pasión no te impida ver si alguien está a tu lado solo por pasar el tiempo y sin bridar el suficiente compromiso. Exige tú también. Valórate y ten la valentía de afrontar un nuevo rumbo si no recibes lo que mereces.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Has efectuado muchos cambios en tu vida, pero a veces te mortifica pensar si no has sacrificado mucho en vano. La respuesta es que eso no debe importarte, no permitas que tu ánimo y fe sufran altibajos. Sigue labrando tu camino con empeño y sin dar vuelta atrás. La salud vuelve a tu hogar y las angustias por un ser querido llegarán a término. En el amor: sobran las propuestas, es hora de montar en la barca del ensueño y soltar verlas. Intérnate con valentía y no temas zozobrar. Confía en tu intuición.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ No permitas que tu afán por el orden quebrante tu buena actitud, deja que tu buena vibra fluya y permita obrar milagros a tu alrededor. Aunque te parece ventajoso manejar un bajo perfil en la mayor parte de tus acciones, es hora de que brilles en todo el esplendor. No te retraigas, sé consciente de tus capacidades y posibilidades. En el amor: no esperes a que ese alguien que te mueve las fibras dé el primer paso. La pasividad nunca será una buena opción cuando hay tanto de por medio: tu felicidad.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Quienes te aman desean para ti lo mejor, así que no te contraríes si acaso un consejo no te cae en gracia. Debes comprender que tu bienestar es la alegría de tus seres queridos, que no soportarían verte en mala situación. Puede que inicies un viaje o esté en marcha una nueva amistad o emprendimiento, toma las cosas con calma. En el amor: ármate de paciencia y sopesa lo importante que es para ti tú pareja o persona enamorada. No te tomes las cosas a pecho y perdona con generosidad.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Es hora de que te diviertas, el nuevo ciclo del zodiaco te augura mucha alegría y aventura. Ten en cuenta, sin embargo, que para poder vivir a lo grande, también debes compensar con esfuerzo y tezón y proveerte así esa tranquilidad que mereces. Avanza con entusiasmo, porque lo que más anhelas está muy cerca de alcanzarse. En el amor: sorprende a ese ser que es tan especial en tu vida. Tu profunda imaginación es tu mayor aliada en la conquista.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Es dificíl que las personas comprendan tu naturaleza perfeccionista, pero debes entender que más se logra con miel que con hiel. Acaba de sacar buen provecho a la vida en familia y no permitas que las tensiones con parientes arruinen el momento. Actúa con la paciencia del maestro para sacar el mejor producto. En el amor: di adiós definitivamente a las tentaciones y encausa con entrega tu espacio vital. No permitas que nada arruine tus momentos especiales. Es hora de cerrar puertas que no conducen a ningún lado.