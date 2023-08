Horóscopo de hoy lunes 7 de agosto para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): La combinación del sol y Júpiter en tu carta de hoy reúne suerte, dinero y creatividad, y un pasatiempo en el que has estado trabajando puede establecer un nuevo estándar para el éxito. Además, tienes cierto estilo personal que hace que otras personas quieran conocerte mejor.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Estás esperando que la luna brille en tus pensamientos, deseos y sueños más íntimos, y hoy esto está sucediendo. Entonces, en lugar de esperanzas ocultas, puedes estar abierto sobre qué y quién es más importante para tu futuro. Esto requiere un poco de coraje, pero puede generar muchas recompensas.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): A medida que los planetas del pensamiento y la acción viajan juntos en su zona familiar, puedes canalizar ideas en planes que avanzan rápidamente. Si es necesario simplificar los nombres o los números, tienes la información que necesita. Cuando una cara en un sueño sigue diciendo lo mismo, es posible que tu corazón aún no esté listo para escucharlo, pero pronto lo estará.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Las amistades y los contactos sociales están a la vanguardia de tu gráfico hoy, ya que te das cuenta de que quedarte con las personas por hábito no es lo correcto para ti. Si alguien no merece un lugar en tu círculo, puedes hacer un cambio. En cuanto al amor, mantener los sentimientos en secreto puede sentirse como una fuerza, pero esto puede debilitar un vínculo.

Publicidad

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Un tiempo de sentir que los amantes no estaban en la misma página, o viajando al mismo ritmo, puede terminar hoy con solo unas pocas palabras. Puede que el futuro no sea sencillo, pero pueden afrontarlo juntos. Si empiezas el día soltero, escuchar tu nombre pronunciado por una voz que aún no conoces puede ser tu señal sexy.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Eres mucho más audaz desde que Marte y Mercurio han estado visitando tu signo, pero ten cuidado de perderte algunas señales de amor muy sutiles que te está enviando una presentación reciente. Puede haber paz en la pasión, además de una nueva versión de tu mejor yo. Si estás asentado en pareja, la luna abre corazones y ojos.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Alejarse de un vínculo intenso o de un conjunto de expectativas, incluso solo por hoy, puede ser todo lo que se necesita para volver a centrar sus ambiciones más profundas. Así que si necesitas espacio, puedes y debes pedirlo. Podrías encontrarte amando los lunes, ya que las ofertas de trabajo que se sentían fuera de tu alcance de repente están ahí.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): No es fácil seguir hablando cuando la influencia de Plutón puede torcer tus palabras. Pero si mantiene los sentimientos subyacentes claros y tranquilos, puede avanzar e impulsar una asociación hacia un nuevo nivel de compromiso. El toque dorado de Júpiter te ayuda a seguir adelante con un negocio de dinero.

Publicidad

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): La suerte y el amor hacen un gran equipo gracias a la luna y Júpiter, y reiniciar tus propios sensores internos de atracción puede abrir tu corazón a un tímido Cáncer, lo opuesto a tu tipo habitual. Si ya están enamorados, elegir creer lo mejor el uno del otro y de ustedes mismos puede poner fin a un momento de incertidumbre.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Tu imaginación es verdaderamente única hoy, ya que el poder excéntrico de Plutón se pone a trabajar. Es posible que las ideas no coincidan con ninguna regla, pero aun así pueden ser muy adecuadas para usted, y en su interior, sentirá cuáles se adaptan mejor a usted. Cuando asumes que las personas y la pasión pueden cambiar, en lugar de estar fijos para siempre, puedes sentir que regresa el control.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Una dirección importante, pasada o presente, está en el centro de su gráfico hoy, desde números relacionados con la suerte hasta la oportunidad de reconectarse con una persona o un lugar que realmente extraña. Sabrás qué hacer. Dejar una situación de efectivo como está un poco más puede traer soluciones sorpresa a la luz.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Esa voz interior que a veces puede deprimirte, recibe un cambio de imagen de Saturno, lo que inicia una racha constante de confianza. Entonces, cuando te sorprendas teniendo pensamientos negativos, puedes cambiarlos y mantenerte en el camino positivo.

Publicidad

Vea también