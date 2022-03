Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Es un momento muy agitado y necesitas tener fuerza de voluntad para hacer lo que necesitas. Deseas romper con tu rutina actual, quieres conocer personas nuevas y evitar a las que te parecen aburridas o superficiales. Es un buen momento para fiestas y si te atreves a salir probablemente harías muy buenos contactos. Evita ser celoso o posesivo, si tú necesitas libertad ¿por qué no la estás dando? ojo, las relaciones iniciadas ahora pueden ser propensas a terminar rápidamente.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ No ocultes ninguna información ni guardes secretos. Trata de mantener tu comunicación clara y objetiva. Es un momento muy engañoso, así que mantén el control sobre tus fantasías. Hoy tenderás a sentirte malhumorado e irritable y, si no tienes cuidado, podrías tener arrebatos emocionales. Esto pasará especialmente dentro de tus relaciones cercanas. Concientízate de tus patrones de comportamiento para evitar tener problemas con los demás.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Estás entrando en una nueva fase y es posible que sientas que no estás llegando a ningún lado en tu trabajo o área profesional, pero esto es solo el comienzo de algo grande. Si puedes crear una base sólida serás recompensado por tus esfuerzos. Haz los cambios que necesites ahora, conoce nuevos amigos o inicia una nueva relación, este es un momento en el que te sentirás más en contacto con tus sentimientos, incluso descubrirás que puedes percibir el estado de ánimo de los demás y, por lo tanto, se favorecen las conversaciones profundas con amigos y familiares.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Es un buen momento para embellecer y decorar tu hogar. Las relaciones serán mejores de lo habitual ya que otras personas sentirán tu aura de simpatía. Tu relación amorosa también debería ser más fuerte. Es un buen momento para interactuar en un entorno grupal ya que tu energía será más atractiva de lo habitual. Estás sintiendo tus emociones con fuerza, pero se te complicará interpretar qué es lo que otros te están diciendo. Esta falta de claridad podría manifestarse en tu cuerpo con dolores de cabeza y problemas digestivos.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Hoy sentirás una mayor necesidad de pertenecer. Las amistades, los grupos y las relaciones personales se sentirán muy intensas y rozarán lo trascendental. Relaciones inusuales que se sentirán como predestinadas pueden comenzar en este momento y sin duda tendrán un efecto muy profundo en ti. Puede que tengas problemas para manejar la intensa energía de este tránsito con Júpiter. Te sentirás extra enérgico y te beneficiaría hacer más ejercicio u otra actividad que te ayude a lidiar con ello, pero ten cuidado de no esforzarte demasiado ya que es estarás propenso a sufrir lesiones o accidentes.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Hoy disfrutarás de la compañía de otras personas aunque tendrás discusiones ligeras. Tu mente estará más activa y podrás explicar claramente tus ideas sin que te malinterpreten. Este es un buen momento para hacer una presentación laboral ya que tienes confianza y esto surgirá un efecto directo en tu manera de comunicarte. Tu mente también será muy objetiva, por lo que será un buen día para tomar decisiones importantes. Una calma aparente se posará en tu vida. Disfrútala pero ve con cuidado. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎ Evita cualquier tipo de actividad riesgosa ya que es posible que no tengas éxito en ella. Cíñete a tus actividades rutinarias y trata de no entrar en confrontaciones con tus colegas. Es posible que, además, sientas ira u otras emociones fuertes que no podrás expresar fácilmente. Recuerda mantener estas energías bajo control y tendrás éxito. Sé breve y conciso al responder las preguntas que te formulen hoy.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ El viaje que estabas planeando tiene todas las posibilidades de concretarse. Recuerda de igual manera utilizar ese tiempo de desconexión para adquirir información y perspectivas nuevas que te ayuden en tu camino hacia tus objetivos. Sigues en etapa de expansión espiritual y esto te ayudará mucho con decisiones importantes que puedan partir desde la intuición. En el amor ya es hora de que comiences a avanzar en pro de esa relación que no has sabido cómo abordar, no trates de tapar el sol con un dedo.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Cuidado en el amor, las discusiones hoy pueden terminar en rupturas. No es un buen momento para que tomes decisiones a largo plazo ya que serás incapaz de ver el panorama general y te estarás enfocando demasiado en la situación inmediata. Pero tranquilo, no todo es malo: este puede acabar siendo un momento de intensa reconstrucción mental que será muy beneficioso para tu futuro.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Hoy tu mente estará muy abierta y te atraerán nuevas ideas y perspectivas. Es un día propicio para resolver problemas difíciles de tu vida y estarás interesado en todo tipo de temas. Podrías incluso obtener un ascenso en el trabajo o una ganancia financiera repentina. Te mostrarás también más inclinado a buscar el placer en lugar de tratar de hacer las cosas correctamente. Es por eso que este es un buen momento para expresar cómo te sientes a tus amigos y seres queridos.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Tu confianza aumenta y tu ego podría causarte problemas con los demás. Sé muy inteligente a la hora de enfrentarte con tus adversarios. Si usas estas energías de manera eficaz podrías lograr mucho más de lo habitual. Tu imaginación se estimula enormemente y tu sensibilidad y conciencia hacia las personas aumenta. Evita actividades que requieran precisión o atención a los detalles.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Tendrá experiencias emocionales intensas en tu relación de pareja que, incluso, podrían alterar otros campos de tu vida. Es posible que debas comprometerte más en tus relaciones. Trata de no ser demasiado controlador ya que esto podría crear un conflicto. Estas sensaciones podrían darse también de manera interna y son una oportunidad de reestructurar tu comportamiento. Es hora de dejar atrás los viejos hábitos que te causan problemas y, al hacerlo, trata de no cavar un hoyo más grande.