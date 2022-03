Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.



Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Es posible que te sientas frustrado si las cosas no van como quieres, pero evita dejar que estas emociones tomen el control de ti mismo, mantén la disciplina a toda costa. Tu relación personal puede estar un poco tormentosa en este momento y las diferencias entre la crianza tuya y la de tu pareja podrían causarte muchos problemas. Evita reprimir cualquier sentimiento de ira pero trata de trabajar en formas de discutir sin exagerar. Reprimir estas emociones solo provocará una reacción violenta más tarde con peores consecuencias.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Puedes revivir resentimiento hacia ciertas personas. Es importante que aprendas a alimentarte emocional, física y espiritualmente. Hay un reconocimiento por el dolor pasado relacionado con la crianza o la falta de ella. Cuando estas heridas se sienten realmente vistas, se convierten en portales de compasión más profunda y profundidad emocional. Es durante este tiempo que tendrás la oportunidad de cambiar significativamente tus experiencias emocionales. Si te has sentido atrapado en patrones que no te sirven, este tránsito puede ayudarte a experimentar una transformación potente.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Es posible que hoy tengas algunos conflictos de ego con otros, no dejes que tus acciones sean dictadas por energías subconscientes. Tus niveles de energía pueden ser demasiado altos, así que ten cuidado con la irritabilidad o la impaciencia. La frustración puede conducir a enfermedades si no te expresas correctamente. Ten cuidado con las emociones negativas fuertes como la depresión y la soledad. Recuerda que ese no eres tú.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Aunque es posible que tengas dificultades para promocionar tus esfuerzos, es un buen momento para tratar con otras personas. Hoy asarás tu encanto personal para suavizar las interacciones más difíciles y estarás más dispuesto que de costumbre a ceder y ceder. Tienes un sincero deseo de complacer y serás especialmente agradable y cooperativo. Esto hace que los demás se sientan muy cómodos en tu presencia. Reserva tiempo para una reunión con amigos o un pequeño viaje en el que puedas sumergirte en la belleza de la naturaleza.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Te preocupan los asuntos de negocios y es un buen momento para organizar esta parte de tu vida. Tus relaciones personales pueden estar bastante tensas ahora ya que es posible que no seas consciente de tus acciones. Es muy probable que actúes por impulso y dejes escapar arrebatos emocionales que reflejen tu condicionamiento de la primera infancia. Es un momento de una presión y tensión que va a poner a prueba tu capacidad para controlar tus deseos y necesidades. Mucho cuidado porque puedes terminar proyectando estos problemas del ego en tus relaciones y esto puede resultar desagradable.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍En este momento tendrás una mente activa y estarás sediento de conversaciones estimulantes. Si te expones al mundo, es probable que conozcas gente nueva e interesante. Saltarás de un tema a otro conectando y construyendo ideas, pero también puedes terminar dando saltos de lógica que son demasiado fantasiosos. Es posible que te sientas inquieto. Dondequiera que estés te sentirás que deseas irte. Intenta relajarte. Tu mente activa está buscando nuevos estímulos, pero en lugar de moverte constantemente sin llegar a ninguna parte, busca un lugar donde puedas quedarte y concentrar toda tu energía mental en una cosa en particular.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Trata de mantener una mente abierta y evita los pensamientos obsesivos. Puedes estar preocupado por cosas que no son de importancia. Cuida lo que dices a los demás y evita forzar tu punto de vista. Es hora de dejar atrás los viejos hábitos que te causan problemas. Las cosas pueden no funcionar tan bien hoy y es posible que debas dedicar tiempo a solucionar esos pequeños problemas que has estado evitando.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Las influencias de Mercurio y la luna negra despiertan tu curiosidad por resolver problemas y aprender de formas únicas. Los trígonos pueden resultar un aspecto armonioso para ti y te ayudan a resaltar tu individualidad a través de palabras e ideas. Este aspecto natal da forma a tu comprensión social y refina tus intercambios verbales. Lilith te lleva a desentrañar la verdad al abrazar el conocimiento del universo. Tu naturaleza introspectiva te permite analizar y comprender los estigmas y estándares sociales de manera lógica antes de llegar a alguna conclusión.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Este puede ser un momento en el que te sentirás más rebelde que de costumbre. Experimentarás un cambio intenso y rápido en el que deseas perseguir tus objetivos y puedes comenzar a entrar en crisis. Esta crisis puede manifestarse como la incapacidad de querer asumir la responsabilidad de tu vida y las acciones de tu vida que no te han dado suficiente plenitud. Hoy tendrás la capacidad de evaluar tus objetivos actuales y lo que quieres hacer con el resto de tu vida.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Te sentirás más cariñoso. Las relaciones están en un buen momento para ti. Trata de no ser demasiado activo y quédate en casa si puedes. Este es un momento de emociones muy fuertes y quieres experimentar cosas que involucren sentimientos. Te defenderás si lo necesitas y no permitirás que otros influyan en tus creencias. Tus relaciones sexuales pueden ser más intensas y tendrás mucha más energía de la habitual.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Tendrás experiencias emocionales intensas en el campo del amor que, incluso, pueden alterar tu vida. Trata de no ser demasiado controlador ya que esto podría crear un conflicto. Este es un buen momento para abordar el trato con prospectos de negocios ya que podrás presentar mejor tus ideas y abrirte camino hacia una posición más alta o atraer el apoyo positivo de quienes están en el poder. Te ayudas a ti mismo ayudando a los demás y demuestras un espíritu de cooperación en reuniones de negocios y reuniones sociales.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Es un buen momento para planificar. Tu mente está clara y tu actitud es optimista. Eres muy curioso, por lo que es un buen momento para estudiar temas filosóficos o que te ofrezcan una perspectiva amplia de la vida. Podrías ser ascendido en el trabajo u obtener un rol de liderazgo en un proyecto donde puedas mostrar tus habilidades. Es un momento de gran satisfacción, solo ten cuidado de no sentarte y solo disfrutar el momento, porque podrías perder oportunidades clave para un crecimiento real.