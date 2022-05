Horóscopo de hoy: martes 3 de mayo, predicciones para el amor

Comienza un nuevo ciclo zodiacal. La entrada del sol en Tauro nos hará entrar en un espacio de fuerza y estabilidad para desarrollar correctamente nuestros planes. Tauro simboliza el comienzo del verano, haciendo de estas próximas semanas un período en el que tenemos la energía para plantar semillas planes, decisiones y pensamientos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Mientras seas paciente y receptivo, encontrarás el amor. Los sentimientos del pasado lejano están hirviendo desde tu subconsciente y es posible que seas más sensible a cosas a las que normalmente no serías. Presta atención a tus emociones y utilízalas para atenuar tu obstinación. Reinicia el proceso con una mente abierta.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Ahora esperas más de tu relación y estás dispuesto a esforzarte para conseguirlo. Sin embargo, hay algunas circunstancias imprevistas que pueden hacer las cosas un poco más difíciles. Tu pareja puede estar actuando de manera obstinada y está buscando encontrar fallas en casi todo. Mantén la calma y la compostura. Las cosas mejorarán si les das tiempo.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Puedes tener anhelos de amor tácitos de los que no eras consciente. La vida amorosa de hoy puede descubrirse profundizando en tus fantasías. Esta es una oportunidad fascinante para profundizar en tu propio mundo interior, para que puedas ser abierto y honesto acerca de sus deseos la próxima vez que estés con una nueva conquista o compañero a largo plazo.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Puedes sentirte un poco incómodo hoy y puedes querer desafiar a tu pareja a nivel intelectual. Si intentas superar a tu pareja en una discusión, podría ser una señal de tus propias ansiedades. Detente y piensa en lo que quieres decir para que tu ser querido esté seguro y cómodo. Hagas lo que hagas, no te salgas del límite.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌La introspección puede estar en tu mente en este momento, particularmente con respecto a la base de tu vida amorosa y cómo esto puede desempeñar un papel en tu bienestar general en el futuro. Será beneficioso si te comunicas con tu compañero y trabajan juntos para descubrir soluciones a problemas compartidos. Esto te ayudará a ver las cosas con claridad.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Es posible que hoy tus pensamientos estén enfocados en una ex pareja y por una circunstancia en especial. No desperdicies tu energía en esto y busca recrear algo que sea importante para ti. Ya sea que se trate de una base firme sobre la que construir o de una conexión amorosa que ha estado esperando. Ha llegado el momento. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎A estas alturas, debes saber si tú y tu pareja tienen emociones románticas el uno por el otro. A lo mejor tenías dudas porque, mientras expresabas tus sentimientos es posible que tu pareja se haya escondido. Es más probable que reaccione con dureza si te relajas y tratas de trabajar en tu paciencia.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Tu conexión actual puede parecer una relación a larga distancia a pesar de que viven cerca el uno del otro. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Inicialmente, puede parecer que estás desafiando todo lo que has aprendido sobre cómo deben proceder las relaciones. Crear un nuevo tipo de conexión puede resultar incómodo al principio, pero también puede ser liberador.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Mantén tus pensamientos y emociones para ti mismo hasta que estés seguro de ellos y de que lo que quieres decir sobre tu vida amorosa no solo es importante sino genuino. Aunque es posible que desees dejar de compartir lo que sientes. No pienses en el posible resultado de expresar estos sentimientos. La mente no es buena consejera en estos casos.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Despotricar innecesariamente puede agotar gran parte de tu energía creativa. Dado el horario agitado, trata de aprovechar al máximo el tiempo que pases con tu pareja hoy. No lo trates como un contratiempo, sino como un bache temporal. En lugar de pasar el día quejándote de cosas que no puedes alterar o controlar, trata de disfrutar tu tiempo a solas con tu ser amado.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Mantente al día con tus promesas o enfrentarás muchas críticas hoy. Las pequeñas preocupaciones causarán conflictos en tu relación. Es posible que los problemas personales de tu pareja se abran paso en tu relación, lo que generará más tensión. Antes de que las cosas se salgan de control, tú y tu pareja deben sentarse y resolver los problemas.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Las cosas te están yendo bastante bien en este momento en términos de tu vida romántica. Aunque te gustaría casarse con alguien de tu medio, te resultará difícil rechazar una oferta de alguien que es exactamente lo que has estado buscando en una pareja de por vida. Deja que las cosas se desarrollen naturalmente.