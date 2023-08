Horóscopo de hoy martes 8 de agosto para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Prestar más atención al dinero puede ahorrarte a ahorrar pero también te ahorrará tiempo, ya que no tendrás que desperdiciar energía solucionando problemas. Y ese capricornio capaz al que le has echado el ojo durante un tiempo responderá muy bien al nuevo Aries en control.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Combinas la chispa genial de Júpiter con la luz única de Urano. Tus conceptos y cómo los usas te hacen destacar entre la multitud, así que cuando un jefe te pida comentarios, habla. La felicidad basada en el hogar se centra en los sentimientos, no en las cosas.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Estás verdaderamente en contacto con todos tus sentimientos gracias a la luna, incluso los que quizás no quieras admitir. Si los celos han estado hirviendo a fuego lento en casa o en el trabajo, tienes las herramientas para hablar y lidiar con ellos, así que trata de no dejar que dominen tu día.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Ten cuidado con lo que publicas, envía mensajes de texto con cuidado ya que las palabras se te pueden escapar. Esta semana puedes llegar a soluciones inteligentes. En cuanto al amor, Venus te da solo lo mejor de las asociaciones en todos los niveles.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Los objetivos extraños y maravillosos pueden ser parte de tu día, ya que Júpiter y Urano obtienen un aumento de ambición. Las visiones que siempre has ocultado se pueden compartir con gran éxito. Ser dueño de tus propias habilidades es clave y dar un paso adelante para asumir un papel será gratificante.



♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Las diferentes formas en que la luna y el sol se conectan en tu carta reflejan los aspectos y estarás listo para celebrar cada uno. Un viaje inesperado puede formar parte de tus planes. Mientras estás enamorado un tiempo de pensar demasiado termina cálidamente cuando te abres a nuevas caras y lugares.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Sientes que cambias por dentro: hoy Marte te ayuda a manejarte. Tal vez la gente prefiera que sigas igual, pero puedes lidiar con esto muy bien. Tu efecto rebelde de Urano te atrae hacia colores más brillantes y estilos más nítidos y seguir tus impulsos puede hacerte ganar dinero extra.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Los detalles de un trato pueden parecer anticuados: es lo que haces con ellos lo que hace que este momento sea excepcional. Confía en tu genio interior para generar exactamente la energía creativa que necesitas. Una joyería local, de reciente apertura, puede preparar el escenario para una sorpresa amorosa.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Prestar atención a tu bienestar y crear tiempo para esto en tu día puede significar que te sientas más fuerte por más tiempo. Júpiter te ayuda a identificar dónde y cómo aprovechar la energía extra, mientras que Urano te atrae hacia un deporte o actividad minoritaria con potencial de medalla.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Si no te ves a ti mismo como romántico, entonces busca más: tu gráfico se desborda con miradas sutiles llenas de anhelo. Permítete relajarte en el tipo de amor que cambia vidas y podrás comenzar a notar quién no puede dejar de mirarte. No cambies tus palabras en el trabajo, cambia la forma en que las compartes.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Te dices a ti mismo que eres independiente y libre, pero tu carta astral lo cuestiona. Bajar un poco la guardia frente a rostros familiares o personas que sientes que podrían ser tan especiales es un movimiento para fortalecer los lazos. Centrarse menos en el dinero en el trabajo y más en las recompensas personales puede terminar con un período de inquietud.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): No es fácil para ti pedir un trato mejor, hasta ahora. Mercurio y Marte te ayudan a dejar de lado cualquier timidez y conquistar una pantalla, un escenario o una tienda con tus tácticas de negociación. Tu enfoque sensato del amor barre los sentimientos a medias: lo que necesitas son vínculos 100% sinceros.