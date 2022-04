Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Venus, el planeta que rige tus emociones, puede estar en una relación de apoyo con tu signo. El hecho de que esté haciendo tantos aspectos útiles significará que tu vida social y romántica entrará a una fase animada y muy positiva. En lo financiero, las cosas comienzan a ir mejor.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Es posible que algunas personas se salgan con la suya aprovechándose de ti, pero no por mucho tiempo. Sin embargo, considerando todas las cosas, puede ser prudente ceder con gracia; tu encanto natural no te ha abandonado. Aprovecha la luna creciente para darle impulso a tu relación.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊El planeta más fuerte en tu carta solar es ahora la Luna, por lo que te sentirás mucho más emocional de lo habitual. Sin embargo, pronto estarás llorando lágrimas de alegría en lugar de tristeza. De hecho, los más favorecidos son los que menos lo esperan. Es tiempo de darle fuerza a ese proyecto que has venido planeando, no descuides tus ideas.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Es difícil hacer pronósticos para los Cáncer en este momento, principalmente porque la imagen planetaria es muy complicada. Sin embargo, podemos decir que hoy estarás en uno de tus estados de ánimo periódicos, si es posible, escondiéndote de la mirada del público y con ganas de meterte a esa cueva metafísica que representa tu hogar.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Las últimas semanas has visto tanta incertidumbre financiera que es difícil creer que vas a volver a viajar. Si ahora hay discusiones importantes en curso, entonces no fuerce el ritmo; otras personas necesitan más tiempo para decidirse. Tus impulsos son fuertes gracias a tu elemento fuego, pero recuerda que no todos son como tú.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Ser consciente de las necesidades de los demás es natural para ti, y estas cualidades desinteresadas solo pueden mejorar tu reputación en el trabajo. Sin embargo, debes intentar que los socios y colegas sean conscientes de sus propias responsabilidades. Es hora de que empiecen a desempeñar plenamente su papel. Una visita que puede traer revelaciones familiares llegará pronto.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Debajo de tu exterior tierno y amable puedes ser una persona dura. Ahora que el agresivo planeta Marte te está dando tanto respaldo, podrás convencer a tus colegas para que acepten tus deseos. Los miembros de la familia deben ser los primeros en doblegarse a tu voluntad.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Existe el peligro de asumir demasiadas responsabilidades en este momento. Ciertamente, habrá amigos disponibles para respaldarte, pero durante las próximas semanas debes vigilar tu tendencia a ser demasiado compleciente. Es mejor que vayas con cuidado en el ámbito de las relaciones.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Mercurio y Venus son los dos planetas que te conectan socialmente en este momento. Sin embargo, sentirás que te rodea un ambiente misterioso y creativo. Secciones de tu horóscopo sugieren que no todo es lo que parece, pero es posible que las respuestas no estén disponibles hasta dentro de un par de semanas.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Debes tratar de darte cuenta de que aunque el cambio es difícil, es peor permanecer igual. De hecho, a la larga, si te liberas ahora, te despojarás de una serie de cargas molestas. Lo mejor del universo astrológico es la forma en que puedes atraer oportunidades simplemente liberando espacio adicional en tu mente y organizando tu rutina y responsabilidades.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒En el fondo sabes que ciertos aspectos de tu vida profesional deben cambiar y que tus ambiciones mundanas deben ser cuestionadas. Inevitablemente, los amigos te recordarán realidades duras y, aunque estés un poco irritado, en realidad deberías estar agradecido por este momento tan revelador de tu vida.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Es posible que si cuestionas tus facturas y deudas, descubras que de hecho te han cobrado de más. Los asuntos internos deben dominar tu atención financiera hoy. Hay quienes te deben favores y dinero. Es un buen momento para cobrar.