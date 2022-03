Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.



Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ El inicio de una etapa transformadora en tu vida se acerca. Estarás dispuesto a sacar lo mejor de este momento para realizar lo que deseas que es emprender de manera independiente. Aunque ten cuidado de no abandonar lo que ya tienes de manera apresurada. Eres un pionero y tienes la fuerza para sacar adelante lo que deseas a la vez que inspiras a otros. Aprovecha la energía de la luna menguante para renovarte y confiar otra vez en tus planes.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Una nueva oportunidad de invertir llega a tu vida y, sin dudas, es momento para un cambio. Si decides hacerlo estarás tomando una buena decisión. Dada tu predisposición a adquirir bienes materiales y buena fortuna económica es casi imposible que salga mal. Intenta retomar la esperanza en el amor. A lo mejor no vienes de experiencias fáciles pero no cortes con tu romanticismo natural. Es tiempo de darle una oportunidad a esa persona que está comenzando a tener efecto sobre ti y tus emociones.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Estás en medio de un proceso en el que buscas superar una situación que desestructuró tu vida y a la cual ahora ves en retrospectiva. Estarás más dispuesto a aprender e ingresar a nuevas esferas del conocimiento a través de cursos o un nuevo estudio que desde tu visión intelectual te ayudará a seguir avanzando hacia esta sanación interior que buscas hace mucho tiempo. Pero cuidado, no permitas que la mente gobierne totalmente tus reacciones emocionales por miedo a salir herido.



Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Tu espíritu sociable comienza a menguar una vez más a la par de la luna. Tu espíritu cangrejo regresa la vista hacia ti mismo y comienzas a analizar conductas que al parecer no te beneficiaron en el pasado. Vale la pena considerar movimientos económicos que sin duda te traerán prosperidad en esta etapa. No dejes de pensar en la vibración material por dedicarle demasiado tiempo a la reflexión o al análisis de tus emociones. Aunque esto signifique crecimiento interior tu prosperidad material también llama a la puerta y no debería ser relegarla o ponerla en segundo plano.



Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Vienes de unas semanas bastante emocionales y de reconciliación espiritual. Con la aproximación de la luna nueva ingresas a un nuevo ciclo de individualización. El amor y la pasión cobrarán importancia para ti y serás más consciente de esos tesoros que posees y a los cuales la costumbre ya no te permite ponerles tanta atención. Haz una lista con las cosas que deseas cambiar en tu vida: la luna menguante es experta en arrasar con energías que ya no quieres más para ti.



Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍A partir de hoy y hasta el 1 de abril comenzarás a sentir una necesidad extra de cerrarte en ti mismo y encontrar ese espacio de reflexión que, por el contacto constante con otras personas y el énfasis constante en tu trabajo no has podido tener. Los espacios en soledad son vitales para llegar a decisiones correctas así que no sientas que algo va mal contigo por desear esto. Un nuevo ciclo cargado de nuevas oportunidades se aproxima y qué mejor que estar en paz y renovado para recibir este momento perfecto para avanzar en aquello que te ha dado vueltas en la cabeza desde hace tiempo.



Libra (sept 24 - oct 22)

♎Hoy tendrás energía y buen ánimo aunque la tendencia sea la contraria para otros signos, esto por tus vibraciones venusinas. En el trabajo las cosas irán bien aunque ese cambio en el que habías pensado a lo mejor no se de. Espera un poco más para tomar una decisión de este tipo. Es posible que hoy recibas noticias sobre un amor de tu pasado. No permitas que esto afecte tu predisposición y buen ánimo.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏A partir de hoy te sentirás un poco cauteloso y se te dificultará ver el panorama general. Mantén una actitud positiva y podrás tener una gran precisión intelectual. Es un buen momento para planificar los detalles de un viaje o proyecto en el que estás trabajando. La luna nueva te llevará a retraerte para planificar mejor tus próximos movimientos respecto a lo laboral. No descuides el amor, tu lado sentimental te necesita.



Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Estás comenzando a reconocer qué es lo que no funciona en tu relación. Serás libre de experimentar y encontrar lo que se siente bien para ti y tu pareja. El objetivo es permanecer flexible y de mente abierta frente al conflicto y la tensión. A partir de este ciclo de luna nueva vendrán oportunidades de inversión y crecimiento material. Enfócate en actividades sociales para que fortalezcas la comunicación y puedas comenzar a labrar el terreno para dar lugar a estas oportunidades.



Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Aunque vienes de días buenos este ciclo fortalecerá tu intuición y te hará comprender qué camino seguir. Has estado dudando de si tomar o no ciertas opciones en el plano sentimental y financiero. Este es el momento de decidir ya que cualquier cosa que sientas en tu interior estará ligada a la sabiduría del universo. Te cuidado con problemas en las articulaciones o dolores de cabeza. Tómate un descanso para poder conectar mejor con esta parte intuitiva que no tienes demasiado desarrollada.



Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Te sentirás bien en general pero puede haber algunos desafíos en tus relaciones personales. Es un buen momento para discutir los problemas que puedas tener con quienes te rodean, aunque siempre con tranquilidad y tacto. Puedes ser propenso a gastar desmedidamente durante los próximos días. Es hora de aclarar tus sentimientos, esa relación que tienes en mente podría tener excelentes resultados si te animas a avanzar.



Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓A partir de hoy es posible que no puedas hacer frente a las demandas de la vida ya que tu energía bajará sobremanera y puedes sentirte bastante letárgico. Tómate las cosas con calma. Puedes estar bastante malhumorado e irritable y sentirte deprimido. No tienes la mente muy clara, así que evita tomar decisiones precipitadas o impulsivas ya que las personas pueden estar tratando de engañarte. Trata además de no ser muy idealista, ya que puede sentirse decepcionado, pero recuerda que es este tránsito lunar, no desesperes.