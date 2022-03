Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Hoy te sentirás genial, aunque puede haber obstáculos en las relaciones sociales (querrás salir con un amigo pero cancelará la reunión a última hora). También puede haber conflictos menores en las relaciones familiares y románticas. Ten cuidado con los celos y la posesividad si estás en pareja o la atracción romántica hacia personas que son inaccesibles para ti.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Este es un buen momento para concentrarte en tus objetivos y ambiciones ya que serás más crítico y objetivo. Sin embargo ten mucho cuidado al comunicar tus ideas porque puedes ser rígido en tus opiniones y herir a los demás. Trata de tener la mente más abierta, esto podría ayudarte a apaciguar conflictos que podrían surgir hoy.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Es un buen momento para descubrir cosas y personas nuevas. Es posible que veas nuevas soluciones a problemas del pasado que no habías podido resolver. Puedes sentirte susceptible e irritable y la comunicación con los demás puede ser un desafío. Trata de no ser demasiado egoísta y mantente lúcido al presentar tus argumentos a los demás.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Pasarás por un momento de luchas de poder. Hoy tu naturaleza ambiciosa saldrá a flote y querrás progresar, pero debes tener cuidado de no abusar de tu autoridad para salir adelante. Tus niveles de energía son muy altos y puedes lograr grandes cosas. Evita jugar el papel de víctima. Los desafíos se darán hoy con seres cercanos o de la familia. Es importante mantenerte firme, pero sin ser despiadado o muy dominante.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Es probable que te sientas algo disperso mentalmente, con tus ideas yendo en muchas direcciones a la vez. Una reacción común a esta falta de claridad mental puede ser el aferrarse dogmáticamente a una idea. Puedes propiciar inconscientemente estas discusiones para exteriorizar un conflicto interior que estás sufriendo y no has podido expresar.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Hoy puedes sentir descontento hacia tus interacciones personales y estar preocupado por la forma en que apareces ante los demás, sin embargo esta es una sensación pasajera. También es posible que conozcas personas que te distraigan de tus objetivos y tengas problemas menores con el dinero o los acuerdos financieros, pero también se trata de una situación temporal.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Estarás más suceptible que nunca. También responderás más de lo normal a los estados de ánimo de otras personas. Otra área en la que influye este tránsito son tus metas y deseos personales. Tus deseos y emociones estarán en completa armonía y, utilizarás tus impulsos y pasiones para lograr resultados positivos.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Un dolor antiguo puede resurgir ahora que Ceres está en conjunción con tu Sol. La idea de este tránsito es profundizar en tus heridas centrales. Cuando reconoces el dolor pasado te encuentras con una capa más profunda de ti mismo. Estarás revisando recuerdos y escenarios de la infancia y esto te puede ayudar al proceso de renacimiento a través del desarrollo de la autocompasión, lo cual te volverá más capaz de servir humildemente, tanto a ti mismo como a los demás.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Hoy puedes sentirse infeliz o emocionalmente inestable. Son posibles las situaciones rodeadas de intrigas y chismes. También puede haber un deseo de escapar de la realidad. Te sentirás abrumado por el trabajo y los asuntos financieros ya que has tenido que trabajar horas extras y no fueron recompensadas, pero calma que el futuro será tu premio. Si tienes algún problema en tu vida, este debe reevaluarse con tiempo y no ahora mismo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ No tendrás la necesidad de ser muy sociable hoy y puede que desprecies las conversaciones superficiales. Buscarás experiencias fuertes y tendrás el deseo de relacionarte más profundamente. Sentirás ganas de investigar y resolver problemas y misterios. Es posible que te interesen las ciencias ocultas o que estés de humor para ver una película de terror.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Si te has sentido abrumado últimamente, este tránsito te traerá recursos y oportunidades para ayudarte a satisfacer tus necesidades. Esto puede manifestarse a través de recursos tangibles o como un ser querido que interviene para ayudarte a llevar el peso de las responsabilidades. Si tienes problemas para aceptar o solicitar ayuda, este es un momento para trabajar en esas creencias limitantes.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Hoy la imprudencia y la arrogancia pueden ser problemas latentes. Valorarás tu libertad e independencia, aunque los demás podrían interpretar esto como egoísmo. Tu tarea principal es obtener un control completo sobre tu naturaleza física y emocional para evitar extremos o comportamiento que te podrían avergonzar en el futuro. Tu interés en el sexo aumentará en este momento aunque pueden sueceder discusiones por culpa de esta energía sexual no expresada.