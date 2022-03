Hoy en la noche presenciaremos la tercera luna llena del año, conocida como "Luna de Gusanos". Una energía creativa muy poderosa conecta este ciclo con el equinoccio de primavera. Esta luna llena descongela el hielo del invierno y da paso al florecimiento de todo lo que había estado congelado. En cuanto aparece en el cielo, las lombrices salen para anunciar que la tierra vuelve a ser fértil. De ahí el particular nombre de esta luna.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Esta luna te trae más energía de la cuenta. El fuego que llevas en tu interior se mueve a la perfección con la energía de la primavera y el sol se comienza a poner precisamente en tu signo. Es un gran momento para viajar, para moverte, pero sin afán, solo por el placer de vivir con esa fogosidad y luz que te caracterizan. Evita los conflictos, no vale la pena desperdiciar tu valiosa energía en ello y, este, es un día en el que a lo mejor pueden llegar a ocurrir. En el amor: calma, ten paciencia, eso que quieres que pase pasará, pero dale tiempo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Los toros estarán más románticos que nunca, la luna llena los colma de un poderoso magnetismo que de por sí ya tienen, pero se verá potenciado. Es un momento venusino en el que verán lo bello de la vida (tal y como les gusta). Es momento de crear cosas que representen tu esencia, no pierdas la inspiración que te trae la luna llena. En el amor: Es un día en el que estarás un poco alejado de quien amas, pero tranquilo, es porque estás canalizando la energía de la luna solo en ti. Nada grave.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Ay Géminis, eres experto en tener mil ideas en un solo segundo, quieres algo ahora y al momento ya no. Por eso es mejor que no hagas tanto caso a tu mente que es una aficionada y muchas veces te traiciona. A veces solo debes escuchar a tu brújula interior que generalmente es más certera. Trata de sentarte en silencio y definir qué es lo que realmente quieres. En el fondo lo tienes muy claro pero todo el ruido de tus ideas no te permite externalizarlo. En el amor: la luna llena te dará comunicación profunda y complicidad con esa persona especial.



Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Vienes de días complejos, llenos de confusión y proyectos que no han resultado de la mejor manera. Sin embargo, por si no lo sabías, la Luna es tu astro y cuando está llena tu energía sube con las mareas: las dos cosas que más amas, el agua salada y el brillo de la luna. Vas a sentir una especie de sanación interior y saldrás de tu caparazón de cangrejito para reavivar tu lado dulce y sociable, hoy, tu hogar energético que es la Luna te arrullará y regresarás a tu centro. En el amor: puede ser una noche ideal para una velada romántica, la conexión se sentirá en el aire.



Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ No se me ocurre un signo que disfrute más con la luna llena que Leo, el rey del zodiaco. Eres un ser que brilla como ningún otro, llamas la atención a metros y tienes un corazón noble que en ocasiones se asemeja al de un niño. La luna llena por otra parte acentúa estas características y te llena de ganas y energía para salir de fiesta y bailar. Sabes que tu ciclo está cerca y ahora con el calor de la primavera empiezas con tus shows artísticos y tu puesta en escena. Hoy es muy difícil que alguien derrumbe tu optimismo. En el amor: estarás un poco ausente del romanticismo, tu foco será la celebración.



Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Aunque en luna llena la energía en general asciende, tu aprovecharás este día para estar en familia, conectarás de una forma especial con tus seres amados y algunos proyectos que tenías en el aire o estaban estancados comenzarán a fluir otra vez. Eres un ser paciente y detallista y todo el tiempo que has pasado gestando ideas dará su fruto. La luna llena te vuelve encantador y esa rigidez de carácter que te otorga Mercurio y te hace actuar desde la razón, menguará un poco. Recuperarás una inspiración que hace mucho no sentías. En el amor: has tenido algunas dudas estos días. Aunque les des mil vueltas al mismo asunto, siempre llegarás al mismo lugar porque siempre has sabido la respuesta.



Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Tus habilidades comunicativas y tu inclinación por el equilibrio y la belleza se vuelven uno durante esta luna llena. Sin embargo, esto te puede volver sensible, intenta dale prioridad a la parte mental y recuerda que el estar a la defensiva es solo una forma de protegerte aunque no hay nada de qué protegerte, solo fluye. Recuerda tu exquisito gusto y tu talento innato para hacer las cosas de manera estilizada y correcta, apóyate en eso. En el amor: has pasado momentos de soledad e introspección que te han caído bastante bien, es mejor que esperes un poco para poder dar de lo mejor de ti. De esto se trata el amor, de renovar las pasiones, culminar ciclos y comenzar otros nuevos.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏En esta luna estarás mas brujo que nunca, es sencillo para ti entender los estados anímicos de los demás y leerles a través de sus pieles. Esta luna curiosamente potencia ese lado místico, ten cuidado de dejar que tu propio ánimo se vea influenciado por el de los demás. Eres tan sensible a otros estados de conciencia que terminas por reflejarlos. Aprovecha esta luna para tomar desiciones importantes ya que tu intuición estará demasiado afilada y más certera que nunca. En el amor: deseas un encuentro ardiente y apasionado y ¿qué crees? es la noche perfecta para llevarlo a cabo, el romanticismo y profundidad se conjugarán perfectamente, aunque ojo con un embarazo, es un momento de fertilidad pura.



Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Al igual que tu hermano de fuego, Leo, estarás más sociable que nunca. Querrás conocer nuevos sitios si te encuentras en la ciudad o viajar a un lugar divertido si planeas ir a algún sitio el fin de semana. Sé feliz, pero no olvides cultivar la parte espiritual que también mueve tu alma. Amas conocer el significado de la vida pero a veces lo olvidas por entregar toda a tus amistades. Puedes hacer inversiones pero no te emociones demasiado, recuerda que tienes la energía a tope y puedes llegar a hacer inversiones precipitadas. En el amor: volverá alguien del pasado, depende de ti el aceptarlo o no.



Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Esta luna llena traerá noticias. Algo a lo que le venías dando vueltas hace mucho al fin tendrá una respuesta. Ahora tendrás que decidir si dar o no el siguiente paso. Recuerda que esta luna es de mucha fertilidad y las cosechas comenzarán a crecer tanto como tus proyectos personales. No dudes en seguir adelante. Es el momento perfecto para que todo el proceso de reconexión con tus emociones llegue a su punto más alto y vuelvas a experimentar esa profundidad emocional que muchas veces te niegas por miedo a perder el control. Hoy puedes gastar un poco más de la cuenta, el dinero regresará, tenlo por seguro. En el amor: invita a tu persona especial a hacer algo que los conecte, no subestimes la atracción solo porque ha estado presente mucho tiempo.



Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Has estado lleno de cargas laborales, pero sabes que es por un propósito determinado y todos tus esfuerzas se verán recompensados. Disfruta este proceso porque mientras vayas riendo vas por buen camino. Eres único y esta luna te hará sacar ese ser excéntrico que vive en ti. Querrás vestirte de plateado, de mango biche y hacer alarde de tu exquisito y particular gusto. No te cohibas, es momento de expresión personal y de reconciliación contigo mismo. El dinero no te faltará pero tampoco fluye a grandes cantidades. En el amor: tienes tantas cosas en la cabeza que olvidas a esa persona. Lo sé, no es porque seas malo, pero pon una alarma o algo para demostrar tu interés, esto es fundamental para construir cualquier cosa.



Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Esta es la combinación perfecta para darle rienda suelta a los sueños luminosos y creativos que te rondan siempre. Eres un ser profundo, sensible y artístico, justamente como la luna ¿sabes lo que significa?, que estás regresando a tu hogar a pesar de que el sol está dejando tu signo. Esta es una combinación única y hermosa propicia para el arte. Escribe esa canción que habías tenido miedo de escribir, ve a un campamento con una guitarra a cantar y disfrutar de la luna llena. Lo mereces luego de las dificultades laborales de esta semana. En el amor: No dudes, esa persona es la correcta, es un buen momento para tu relación de pareja.