Mercurio comienza un nuevo ciclo zodiacal el 27 de marzo. Su entrada en Aries nos hará entrar en un espacio de liderazgo, coraje e ideas pioneras. Aries simboliza el comienzo de la primavera, haciendo de estas próximas semanas un período en el que tenemos la energía para plantar semillas planes, decisiones y pensamientos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Sigues en un momento activo y extra sociable. Tendrás deseos de correr una maratón y tener una noche apasionada. Aprovecha este estado de ánimo que es ideal para desarrollar tus objetivos y representa tu esencia de movimiento y liderazgo. En el amor comienza una gran etapa, aunque recuerda que todo es un proceso. Ten paciencia, las cosas que quieres para ya son las que más se demoran en llegar y por eso estas lecciones son constantes en tu vida.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Es momento de renovar energías. Comienza por cambiar cosas pequeñas como tu clóset y luego otras más grandes. Eres un ser estable que detesta la alteración de sus espacios, objetos y costumbres. Pero es necesaria esta renovación material. A veces te estancas sin darte cuenta en situaciones e incluso cosas que ya no usas, uno es el reflejo de otro, así que manos a la obra.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Has estado tan activo como te gusta. La cantidad de ideas y planes que rondan tu vida y tu cabeza desbordarían a cualquiera, menos a ti por supuesto, que eres un adictivo al aprendizaje y a la información. No olvides sin embargo, tu parte emocional: hay quienes desean pasar un tiempo más íntimo y tranquilo contigo y tu necesidad de energía los hace sentir un poco relegados. Abre los ojos y mira quién merece tu tiempo.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ `Hoy será un día tranquilo. Todo transcurrirá sin mayor percance. Si te llaman después de las 10:00 de la noche no salgas. Puede ser agobiante rechazar invitaciones pero esto es lo mejor para ti porque la energía está decayendo y no te encuentras en tu mejor mood. A veces estar solo y en silencio es mejor que ser sociable a la fuerza. El decaimiento que has sentido estos días al llegar a casa es normal, la luna, que es tu astro, va en detrimento y te sentirás un poco cansado hasta que se vuelva a llenar.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Desde este momento y hasta que el sol se sitúe en Tauro podrías estar poniendo en riesgo una importante entrada de dinero. Ten cuidado con la energía de Aries porque al ser tú y este signo del elemento fuego, cualquier decisión puede tornarse en un incendio que arrase con cosas que has construido con mucho esfuerzo. Aprovecha este fin de semana para comer saludable y leer un poco, no abandones tu crecimiento interior ni la salud de tu cuerpo.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Un familiar lejano podría contactarte en los próximos días. El motivo estará ligado a sus intereses, sin embargo tómalo por el lado bueno. No te dejes perturbar por cosas sin importancia. Recuerda que las acciones cobran únicamente la importancia que les des. Estás atravesando un momento de transición con tu pareja, sin embargo, esto es necesario para renovar el amor. No te fijes en cosas pequeñas que a lo mejor te llenen de dudas sino, en todo lo que han atravesado juntos. Tu sabiduría sabrá guiarte, pocos signos tienen tus ideas, tozudez y perserverancia. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎ Tu relación pareja empieza a tomar especial fuerza. Para ti es muy importante esa armonía que obtienes de tu ser amado. Es momento de tomar decisiones al respecto porque estos juicios vienen de planteamientos nuevos que alguno de los dos se está rehusando a adoptar aunque sean lo mejor para el futuro de ambos. Si eres tú la parte que no quiere aflojar replantéate la situación y busca alternativas en las que ambos puedan ganar. Es posible que alguien te pida dinero prestado y, en medio de tu confusión interna, será impredecible cómo reacciones a esta pregunta: si accedes a hacerlo no será una inversión beneficiosa pero estarás ayudando a un amigo.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Tu intuición no se equivoca. Eso que has venido sospechando es totalmente verídico. Utiliza tu tacto y visión de rayos equis para terminar de desentrañar ese asunto. Hoy recibirás noticias de alguien de tu pasado pero no mires atrás, recuerda mantenerte fuerte y enfocado en las personas que ahora te rodean y te apoyan que esos proyectos que sueñas con realizar. No desvíes la mirada.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Debido a un movimiento o comentario imprudente tendrás un altercado con alguien cercano. De tu reacción dependerá el que esta dificultad trascienda o no. Intenta ser empatico y ponerte en la posición de esa persona por un momento. Es posible que este fin de semana tu instinto sociable te empuje a beber de más, recuerda cuidar tu bolsillos durante estos estados de euforia elevada.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ La influencia de Aries te tiene lleno de fuerza. Eres uno de los signos más fuertes, perseverantes y serios del zodiaco. No es fácil ganarte en cuanto a dedicación y aunque a veces no seas el más brillante tu espíritu luchador no te permite pasar por alto ningún error. No te juzgues tan duro y olvídate de competir. Aunque usualmente eres prudente la energía de Aries puede ponerte un poco terco y retador.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Tienes una creatividad envidiables. Sin embargo has estado dejado de lado tus propios proyectos creativos por tomar otros o simplemente por asumir tareas laborales. No hagas más esto, te alejará de tus metas. Es obvio que tu trabajo es muy importante pero se trata de buscar un punto medio. Por otra parte, andas en medio de ensoñaciones con la persona que se robó tu corazón y eso está bien, pero procura llevarlas a la realidad.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Comienza la cuenta regresiva hacia un sueño que se realizará. Algo que estabas esperando hace mucho tiempo finalmente se comienza a materializar. Este será un fin de semana agitando pese al declive de tu energía. Tu vida social y responsabilidades laborales se están mimetizando hasta casi volverse una. Intenta separar estos dos ámbitos de tu vida porque puede ser perjudicial para el futuro y tu salud.