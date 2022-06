"Hubo un momento en que la situación no era fácil": 'Suso' reconoce que sufrió de ansiedad

En una entrevista con ' La Red ', de Caracol TV, Dani Hoyos, quien encarna al popular personaje de humor 'Suso', reveló que sufrió de ansiedad hace algunos años y contó cómo, desde su experiencia, logró superarla, algo que "no era fácil".

"El 2016 fue un año muy difícil para mí, un año muy complejo emocionalmente", reconoció Dani Hoyos, quien encarna al popular personaje 'Suso'.

"Hubo un momento en que la situación no era fácil", reconoció en la entrevista Dani Hoyos, quien también contó que sufrió, además, de depresión, aunque, según dijo "no fue tan fuerte".

¿Cómo identificó 'Suso' la ansiedad?

"Hay un momento en el que yo lo identifico, más o menos, y es cuando Medellín queda campeón en 2016 y lo vi y me pareció normal, cuando eso no es normal. Me decían que el teatro estaba lleno y decía 'ah, bueno, me parece muy bien', es decir, estaba ausente de emocionarme por cosas", detalló.

"Yo empecé a verbalizar lo que a mí me pasaba, así no supiera qué me pasaba. Verbalizar es muy importante, porque lo saca de alguna manera y tu mismo, contando, te ayudas", contó Suso sobre cómo fue, en su caso, vivir con ansiedad y depresión.

Según contó, "cuando uno vive en el mundo del entretenimiento y el espectáculo siente ansiedad" y explicó que en él esta se presenta cuando hay cosas que no puede controlar

¿Cómo superó 'Suso' la ansiedad?

"Encontré un psicólogo con el que hice clic y empecé un proceso muy bacano de ir deshojando y quitando capaz y así vas encontrando cosas, y eso me sirvió, como también me sirvió dejar de trabajar tanto y socializar", concluyó Suso.

