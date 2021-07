Humorista Iván Marín permanece conectado a oxígeno luchando contra el coronavirus

El humorista Iván Marín ya completa varios días conectado a una pipeta de oxígeno luchando contra el COVID-19.

Según se pudo conocer, la esposa del comediante también resultó positiva para el virus que ya ha cobrado la vida a más de 108.800 personas.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Marín agradeció los mensajes de aliento que miles de seguidores le han dado y aseguró que los recibe con mucho cariño

“Paso a darles las gracias por los cientos de mensajes bonitos que nos han enviado a mi esposa y a mí deseándonos recuperación, eso levanta mucho el ánimo”, precisó el comediante.

A su vez, hizo un llamado a valorar las cosas sencillas de la vida y a mantener las medidas de protección contra el COVID-19.

“Chicos, cualquier cuidado es poco. He recibido fácilmente 30 pruebas COVID y vean, ahora vine a dar positivo, entonces uno no puede bajar la guardia. Es muy importante que se cuiden”, puntualizó.

El comediante espera poder superar esta crisis que vive por culpa de la pandemia para volver a encontrarse con su público.

Vea el video completo aquí: