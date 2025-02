Ibai Llanos se cortó su barba y quedó irreconocible; hasta memes le hicieron

Para nadie es un secreto que el mundo de la creación de contenido online, por lo menos en el ámbito de influenceres y yotutubers, existe una persona que ha dado un aire diferente a todo con eventos de gran escala en estadios de España. Por eso, Ibai Llanos lleva siendo el número uno desde hace muchos años y ha conectado con artistas de talla mundial, marcas o siendo una de las cabezas que creó la famosa Kings League al lado de Gerard Piqué.

Pero desde hace meses el español se puso una tarea en su vida: cambiar su físico, pues, según reveló, su peso se encontraba por encima de los 100 kilos y el objetivo era volver a tener un buen cuerpo, algo que logró y por lo cual ha sido felicitado por miles de personas. Sin embargo, decidió llevar más allá esa transformación y decidió quitarse su barba tras varios años con ella y resultado terminó causando risas entres sus seguidores, tanto así que hasta memes le crearon, pues quedó irreconocible.

"Hoy voy a comprobar cómo sería mi cara sin barba después de tantos años de llevar barba y después tantos meses de cambio físico. Vamos allá, por favor, no me juzguen por lo que voy a hacer. No quiero ni un comentario (...) Se me está haciendo raro y espero que mi madre no vea este video. Esto crece chavales, no os preocupéis", fueron las palabras del creador de contenido ante su cambio.

El resultado no lo dejaron pasar sus fans y es que, aparte de que se vio más joven, quedó como si fuese una persona completamente distinta y generó cientos comentarios: "Este sí que ha sido el verdadero cambio físico"; "Se ha quitado 20 años de encima"; "Guardatelo para cuando quieras desaparecer, te rapas y te quitas la barba"; "Por esto es súper importante conocer tu tipo de rostro", fueron algunos.

Este fue el cambio de Ibai Llanos

Hasta memes hicieron por su cambio físico