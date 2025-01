Esta es la razón por la que le acabaron fiesta al streamer Westcol en Medellín

Westcol ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, todo por su infidelidad a su expareja Aida Victoria Merlano, así como el pronunciamiento que esta hizo sobre las situaciones que vivió con el streamer colombiano.

Recientemente, se conocieron varios videos difundidos en redes sociales sobre una discusión entre Westcol y la fuerza pública en la noche del sábado 25 de enero, esto presuntamente porque la chiva rumbera en la que se movilizaba el influencer con un grupo de personas no tenía los papeles al día, despertando así la ira del streamer quien no dudó en confrontar a la Policía.

Publicidad

Westcol, no quería colaborar en el procedimiento de rutina en el que incluso desafió a un oficial de la Policía , por lo que las autoridades se vieron la necesidad de pedir refuerzos para mediar la situación.

“A los 200 policías que hay no les incumbe este problema porque a mí me están parando porque la chiva no tiene documentos, más no porque yo sea un delincuente”, señaló Westcol en la discusión con la fuerza pública .

Por otro lado, el streamer también quiso beneficiarse de su reconocimiento en diferentes plataformas digitales explicando a las autoridades que él era una figura pública, a lo que una de las agentes le respondió diciendo que era un proceso policial y que la ley era para todos, según puede observarse en los videos difundidos.

Publicidad

Pronunciamiento de Westcol ante lo sucedido

Aunque el joven empresario no se había pronunciado al respecto, este domingo 26 de enero lo hizo a través de su cuenta de TikTok , aclarando lo que sucedió, según su versión.

“Después de 25 minutos encontraron una falla en la planilla de la chiva, algo que se tenía que renovar. Todo bien, cumplan con su protocolo y hagan lo que tengan que hacer, pero de la nada empezó a llegar una cantidad de policías que no tenía sentido”, señaló Westcol.

Además, aseguró que incluso llegó el Ejército al lugar, algo que para él no tenía sentido. También dijo que se enojó y que no es ningún delincuente y que la aglomeración que se formó y por la cual llegó la fuerza pública fue porque él es muy conocido.