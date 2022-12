IFAB autoriza a futbolistas jugar con velo o turbante

su desarrollo en aquellos países en los que el deporte choca con la religión.

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que define las reglas del fútbol, había autorizado a modo de prueba el uso de esta prensa a mediados de 2012 y tras casi dos años de ensayo decidió que se daban las circunstancias para su aplicación.

No sólo las mujeres de confesión musulmana se beneficiarán de la medida, ya que en mucho países islámicos se obliga a la mujer a cubrirse la cabeza, sino que también los harán colectivos masculinos, como los Sikh.

"Se llevó a cabo una experiencia y se tenía que tomar una decisión. Se ha confirmado: las jugadoras pueden cubrirse la cabeza para jugar", declaró el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, en conferencia de prensa tras la 128ª reunión de la IFAB, organismo formado por las cuatro federaciones del fútbol británico y la FIFA.

"No podemos discriminar. Lo que se aplica a las mujeres, se aplicará también a los hombres", añadió Valcke para explicar la ampliación de la medida al colectivo masculino, solicitado por la comunidad sikh canadiense.

El velo o el turbante, no obstante, no será el que utilizan a diario los practicantes de algunas religiones, sino que deberá tener relación con el resto del uniforme del jugador, no deberá estar unido a la camiseta y no deberá constituir un peligro para el portador ni para cualquiera de los otros jugadores.

Las agujas u horquillas para sujetarlo al pelo están prohibidas, aunque todo esto quedará definido en una circular que la IFAB enviará a las diferentes federaciones para explicar los detalles de esta medida.

Hasta 2012, las autoridades que regulan el fútbol se opusieron a la idea de que los jugadores pudiesen cubrirse la cabeza, con el pretexto de posibles lesiones en la cabeza o el cuello, pero la IFAB levantó entonces esta prohibición para probar el uso del velo en los dos años siguientes, por petición de la Confederación Asiática.

La cuestión del velo ha sido debatida por el fútbol en los últimos años. Irán, incluso, demandó a la FIFA porque sus jugadoras tuvieron que renunciar a la calificación para los Juegos Olímpicos de Londres al no poder jugar con la cabeza cubierta.

El debate volvió a atizarse en junio de 2013, cuando la Federación de Fútbol del Quebec se opuso a que los jugadores Sikh jugasen con un turbante.

Para los dirigentes del fútbol, el aspecto deportivo primó sobre el religioso a la hora de adoptar la nueva medida.

Con AFP

"Era una petición procedente de un grupo de países o de un grupo de jugadores que decían que esto contribuiría al desarrollo del fútbol y ese fue el principal argumento que ha llevado a la IFAB a decir que sí", explicó Valcke.

Pese a la autorización del uso del velo o turbante, esto no significa que la medida se vaya a aplicar en todos los países.

La Federación Francesa, por ejemplo, ya anunció este sábado que la prohibición se mantendrá en este país por "respeto a los principios constitucionales y legislativos del laicismo" que prevalecen en Francia.

La IFAB también anunció la modificación de las reglas referidas al atuendo de los jugadores para prohibir cualquier tipo de mensaje en el uniforme o en la ropa interior, ya sean lemas de contenido político, religioso, personal o humanitario.