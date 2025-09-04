Impresionante cambio de mujer que bajó más de 50 kilos para salvar a su mamá

Una mujer decidió transformar por completo su vida para darle una nueva oportunidad a su madre. Con disciplina, constancia y un objetivo claro, logró perder más de 50 kilos para convertirse en su donante de riñón.

La protagonista es Colleen Body, de 55 años, residente en Cornualles, Inglaterra. Desde la adolescencia convive con diabetes tipo 1, una condición que con los años deterioró gravemente su salud.

Perdió la visión en un ojo y solo conserva un 30 % en el otro. En 2020, tras la muerte de su madre a causa del Covid-19, su estado se agravó y tuvo que iniciar diálisis tres veces por semana, ocho horas por sesión. La única alternativa para recuperar calidad de vida era un trasplante de riñón.

En medio de la preocupación, dos de sus hijas decidieron hacerse los estudios de compatibilidad. Una de ellas, Ealesa Evers, recibió la noticia de que era apta, pero había un obstáculo: su peso, que superaba los 130 kilos, la descartaba automáticamente como donante.

Ese diagnóstico, lejos de detenerla, se convirtió en el impulso para un cambio radical.

Durante un año y medio, Ealesa adoptó un estilo de vida saludable, con dieta, ejercicio y un acompañamiento constante de su madre. En 18 meses perdió 54 kilos, dejando atrás no solo el sobrepeso, sino también los dolores de rodillas y caderas que la aquejaban.

Publicidad

“Me dijeron que debía bajar de peso y volví a intentarlo. Fue muy duro, pero mi madre me apoyó en cada paso”, relató.

Finalmente, los médicos confirmaron que podía donar el riñón. La cirugía ya está programada y ambas mujeres la esperan con ansiedad y esperanza. Colleen, al principio, dudaba en permitir que su hija enfrentara un procedimiento tan riesgoso, pero terminó aceptando el gesto de amor.

“Si hubiera sido solo por mí, quizá no lo lograba. Pero hacerlo por mi madre me dio la fuerza que necesitaba”, aseguró Ealesa. Su testimonio se ha convertido en un ejemplo de cómo la fuerza del amor puede impulsar los cambios más extraordinarios.