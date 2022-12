Incendio en Valparaíso ya deja 12 muertos y más de 8 mil damnificados

pero el gobierno espera poder controlar las llamas en las próximas 48 a 72 horas.

El viento reavivó el fuego en los cerros Ramaditas, Jiménez, Mariposas y Santa Elena Rocuant, obligando a evacuar a más familias y sembrando mayor incertidumbre.

Once helicópteros, seis aviones y 2.000 efectivos conjuntos de las fuerzas armadas y Carabineros continúan trabajando para extinguir el incendio.

"Tenemos focos todavía activos con baja intensidad en distintos sectores pero la situación es menos complicada que la de anoche", afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El ministro informó de 12 fallecidos, la mayoría personas mayores que no lograron evacuar a tiempo, como el caso de una pareja de ancianos que decidió mantenerse en la casa y que fueron encontrados calcinados abrazados en su cama, explicaron vecinos a Canal 13.

Hay además cinco heridos graves por quemaduras -dos de ellos trasladados a Santiago- y 500 leves, de acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), así como unas 2.000 viviendas destruidas y 10.000 evacuados.

Las llamas afectaron a los cerros donde viven los sectores más pobres, con casas de madera y lata que se encaraman en las pendientes, a veces sin permisos de construcción.

La zona declarada Patrimonio de la Humanidad, ubicada más cerca del mar, se mantenía a salvo del fuego.

Al menos 8.000 personas perdieron sus hogares y pertenencias en el que fue calificado como "el peor incendio en la historia de Valparaíso" por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tras su visita a la zona.

El fuego, que ya arrasó 850 hectáreas, comenzó en la tarde del sábado, por razones que aún se desconocen, en el camino La Pólvora, en la parte más alta de los cerros, desde donde se propagó muy rápidamente a causa del viento.

La comuna de Valparaíso se mantiene en situación de catástrofe, tras el estado de excepción decretado por Bachelet para que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad y resguarden a los damnificados.

Pese a la evacuación preventiva de los cerros donde se reavivaron las llamas, algunos vecinos como Laura Vargas, que perdió su casa en el cerro La Cruz, se resistían a dejar los escombros.

"Yo me quedo a dormir en mi casa, si tengo que morir va a ser acá. Vamos a salir adelante, esto no nos va a derrumbar fácilmente", dijo Vargas.

"Perdí a mi marido anoche en medio del incendio y después de buscarlo por varias horas nos encontramos, pensé que lo había perdido para siempre", agregó.

La policía y las Fuerzas Armadas resguardaban las calles oscuras de los cerros destruidos ante posibles robos. El temor y la incertidumbre continuaban un día después de iniciado el fuego.

Al caer la noche en el cerro Mariposas, los vecinos que aún conservaban sus casas cargaban vehículos con sus pertenencias por si el fuego seguía avanzando y se veían obligados a evacuar de madrugada.

Muchos se aferraban a lo que queda en pie, tras limpiar algunos escombros.

"Yo no dejo lo poco que tengo. Son 15 años de esfuerzo y hasta que no vea mi casa en el piso no me voy. Mi esposa y mis cuatro hijos están en un albergue", dijo Arturo Gómez, un poblador del populoso cerro Mariposas, uno de los más afectados.

La mayoría de los 10.000 evacuados acudieron a casas de familiares, y unos 1.200 dormían por segunda noche en los ocho albergues habilitados.

Bachelet comprometió un bono para que los damnificados puedan comprar ropa de forma urgente, por la llegada de bajas temperaturas del otoño austral.

En el resto del país, miles aportaban víveres, ropa y leche tras lanzar campañas de donación.

El puerto de Valparaíso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003, es visitado cada año por miles de turistas maravillados por sus 44 cerros, desde donde cuelgan casas de colores, a las que se accede por interminables escaleras, añosos ascensores y estrechos pasajes, una geografía que complica las labores de emergencia.

El incendio suma un nuevo desafío para Bachelet, quien a un mes de asumir la presidencia con un ambicioso programa de reformas estructurales, deberá reordenar sus prioridades. Además del incendio, hace dos semanas el norte de Chile se vio afectado por un fuerte sismo de 8,2 grados de magnitud.

Por el momento la mandataria anunció la suspensión de una visita a Argentina prevista para el martes, en lo que constituía su primer viaje al extranjero tras asumir su segundo mandato el pasado 11 de marzo.

Afp