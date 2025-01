Influencer reveló que su exesposo le fue infiel toda su relación: ella era la amante

La influencer italiana Chiara Ferragni ha vuelto a ser el centro de la conversación mundial tras confirmar que su exesposo, el rapero Fedez, la engañó durante los ocho años que duró su relación. La revelación, que llegó a través del podcast Falsissimo de Fabrizio Corona, confirma lo que ya se sospechaba: Ferragni era, sin saberlo, la amante en su propia historia de amor.

La verdad sobre Fedez y su romance secreto

Según el expaparazzi Fabrizio Corona, amigo cercano de Fedez, el rapero mantuvo una relación paralela con Angélica Montini, una modelo y empresaria de la alta sociedad de Milán. Su historia de amor comenzó en 2017, cuando Fedez ya mantenía una relación pública con Chiara Ferragni. A pesar de su compromiso con la influencer, el rapero continuó viéndose en secreto con Montini.

El episodio más impactante de esta historia ocurrió el 1 de septiembre de 2018, el día de la boda de Ferragni y Fedez. Horas antes de la ceremonia, el artista se comunicó con su amante y le confesó su amor: "Te amo, si me dices que lo deje todo, lo dejo todo". Sin embargo, Montini rechazó su propuesta, y Fedez, sin otra opción, siguió adelante con el casamiento.

Durante los siguientes años, el rapero mantuvo su relación con Montini, lo que, según Corona, explicaba los problemas matrimoniales que llevaron finalmente a su divorcio en noviembre de 2024. En diciembre de ese mismo año, tras el fin definitivo de su relación con Montini, Fedez sufrió una crisis emocional que lo llevó a un intento de sobredosis con sedantes, siendo rescatado por las autoridades.

El dolor de Chiara Ferragni

A través de sus redes sociales, Chiara Ferragni confirmó la traición y expresó el profundo dolor que le causó descubrir que su matrimonio fue una mentira.

"He optado por el silencio durante estos meses para intentar protegerme y proteger a mi familia en dos temas que me han marcado profundamente (...) He vivido siete años de una relación en la que he amado como se ama, sin restricciones y con todo mi ser", escribió la influencer.

Ferragni también reveló que, aunque la información salió a la luz recientemente, ella ya conocía la verdad desde diciembre de 2024, cuando Fedez le confesó su infidelidad.

"Me di cuenta de que lo que había vivido había sido una burla total, pero sufrí en silencio, rodeada solo de la cercanía de los que me quieren de verdad y deseando amor verdadero para ambas partes en el futuro", expresó la influencer.