Influencer visitó cárcel de mujeres y se encontró una compañera de colegio: "Qué milagro"

Un hecho curioso vivió el reconocido influencer Sebastián Moreno, conocido por sus fotos con otros creadores de contenido, en su visita al lado del cantante Nico Hernández en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, de solo mujeres.

Y es que, durante la visita, una mujer llamó al reconocido fotógrafo a decirle que, si recordaba su colegio Gustavo Restrepo, a lo que él contestó que sí, a lo que le dijo que ella era su vecina y se identificó como Daniela Cubillos.

“Virgen santísima. Rico volver a verla, uy mk, no sé, no supe qué decir, en serio, perdónenme”, dijo el influencer en medio de risas, que, por supuesto, el cantante Nico Hernández no pudo ocultar su risa por la situación.

“Fue impactante lo de mi amiga del colegio, no súper que hacer ni que responder”, expresó el artista en la publicación.

Nico Hernández dio concierto gratuito en El Buen Pastor

El reconocido cantante bogotano llenó a centro de reclusas para ofrecerle un concierto gratuito al lado del fotógrafo Sebastián Moreno. Durante la visita, respondieron algunas pregunta y del porqué se encontraban ahí.

Por supuesto, el show se basó en música de banda y popular que es el fuerte del bogotano. “Como seres humanos esa es nuestra obligación, compartir y repartir amor”, dijo el cantante.

Durante la visita, las reclusas aprovecharon para tomarse fotos con ellos dos y, por supuesto, ponerlas a cantar a pulmón herido todas las canciones que tenía preparadas el bogotano, pues resultó tener muchas seguidoras al interior de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

“Estoy como que me bajo a entrevista. Son muchas historias de vida acá”, dijo Sebastián Moreno, sorprendido por la humanidad de las personas que se encontraban dentro de este lugar. “Es que se vive otra realidad. En verdad queda uno sin palabras y es bonito que te reconozcan acá”, añadió.