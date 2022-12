“Inicié en la televisión llevando casetes”: Tito Puccetti

en ESPN, habló en Blanco y Negro de cómo dio el salto a la televisión nacional y posteriormente a uno de las cadenas deportivas más grandes del mundo.

“En radio hacíamos un programa en la Radio Difusora Nacional de Colombia. Yo era el niño que llevaba los casetes, pero tuve la gran fortuna que me contrataron como asistente de producción en AM PM con una colega, Claudia Gurisatti. Ella era la que rodaba el teleprompter y la ascendieron un poquito y a mí me contrataron para rodar el teleprompter y ahí inicie”, dijo.

Manifestó que en tantos ires y venires lo invitaron a leer una nota, porque en ese momento no había ningún periodista que lo hiciera, y, como había estudiado algunos meses de locución, le llamó la atención al editor.

“Yo terminé, les pregunte ¿qué tal?, la respuesta fue: ‘hay peores’. Ese audio salió al aire y después empezaron a llamarme y hasta titulares leí. Me abrieron la puerta y me fui ganando a la gente”, puntualizó.

Dijo que poco a poco se fue metiendo en el mundo de los deportes y relató detalles de cómo llegó a Caracol televisión.