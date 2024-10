Insólita reacción de periodista que fue despedido en programa en vivo: "Fue una bajeza"

En plena transmisión en vivo del programa 'Ciudadano 2.0' del Canal 66, en México, fue despedido en directo el periodista Gustavo Macalpin, conocido conductor que ya llevaba seis años y medio trabajando para el medio de comunicación.

El insólito hecho, que se presentó justo al final de la transmisión protagonizada por Macalpin en el que habla en su segmento de sátira política, ocurrió cuando el director del canal, Jorge Cabada, intervino para dirigirse al periodista: "Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (…) Todo tiene un ciclo en la vida y este es tu último día".

Gustavo Macalpin, por su parte, respondió al despido con humor. "Ahí lo tiene, tía y tío (…) una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido durante estos seis años y medio", comentó en su despedida ante las cámaras.

Sin embargo, la verdadera respuesta del periodista no tardó en llegar tras publicar un video en sus redes sociales, donde comentó su verdadera opinión respecto a la situación.

La respuesta de Gustavo Macalpin tras ser despedido en vivo

La reacción del periodista reflejó una mezcla de sorpresa e incredulidad, situación que calificó posteriormente como "una bajeza", refiriéndose a la forma en la que fue despedido.

"Obviamente, me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del proyecto más exitoso de Canal 66. No me sorprende el despido, el problema es la forma", declaró Macalpin.



El insólito despido desató diversas especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión. Aunque el director del canal no ofreció explicaciones adicionales, Macalpin insinuó que su estilo crítico y las frecuentes sátiras políticas en su programa podrían haber influido en su salida.

"Uno tendría que ser muy ingenuo para suponer que el hecho de que critique y haga sátira no tuvo nada que ver", afirmó el periodista, teniendo en cuenta que en redes sociales se especula que su despido podría estar vinculado a comentarios sobre el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

El periodista dejó en claro que no considera su salida como consecuencia de un error o un mal desempeño profesional, y apuntó que la decisión pudo haber sido premeditada. "No creo que haya sido algo tan impulsivo, estoy en el terreno de la especulación", comentó, agregando que la situación parecía haberse planeado desde tiempo atrás.