Investigan a Brad Pitt por abuso verbal y físico de sus hijos

La policía de la ciudad estadounidense de Los Ángeles y el Departamento de Infancia y Servicios Familiares de ese condado abrieron una investigación contra Brad Pitt por "abuso verbal y físico" de sus hijos, según informa la web especializada en noticias de famosos TMZ.



Fuentes familiares informaron a la web que el miércoles de la pasada semana se produjo una pelea entre Brad, su esposa Angelina Jolie y sus hijos durante la cual el actor, presuntamente en estado de embriaguez, supuestamente grito y fue violento con los niños.



La pelea se produjo en un avión privado y continuó tras el aterrizaje en el aeropuerto, donde fueron vistos por varias personas, una de las cuales presentó la denuncia ante el Departamento de Servicios Sociales de Los Ángeles.



Pitt y Jolie ya fueron interrogados por el Departamento, que también prevé hablar con los niños en el marco de la investigación.



Un caso que también está en manos de la policía, que es la rutina habitual en los casos sobre abusos infantiles.



Según las mismas fuentes, este hecho fue el que llevó a la actriz a presentar la demanda de divorcio el pasado martes.



Una persona cercana a Pitt dijo a TMZ que el protagonista de "The Curious Case of Benjamin Button" ("El curioso caso de Benjamin Button") se ha tomado el asunto muy en serio y asegura que no cometió ningún abuso con sus hijos.



La revista People asegura que, tras el incidente, el actor no regresó a la casa familiar de Los Feliz, en Los Ángeles, donde ayer se pudo ver un camión de mudanzas.



Tras más de una década juntos y apenas dos años después de casarse, Jolie pidió el martes el divorcio a Pitt y solicitó la custodia legal de los seis hijos que tiene la pareja: tres adoptados -Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía)- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.