Iván Ballesteros, el joven que pasó de ser preparador de comida rápida a una promesa del vallenato

Antes de que las luces se encendieran y miles de personas corearan su nombre y sus interpretaciones, la vida de Iván René Ballesteros González, un joven de 28 años que hoy se consolida como una promesa del vallenato, transcurría en el anonimato del trabajo duro y las necesidades diarias.

Iván Ballesteros nació en Barinas, Venezuela, pero llegó a la ciudad de Montería, Córdoba, junto a su padre en el año 2015 en busca de nuevas oportunidades y con el corazón partido al dejar a su madre en el vecino país.

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Este joven buscó una alternativa profesional y laboral en esa zona de la Costa Caribe colombiana, pero en el fondo por sus venas solo corría su amor por la música.

Ingresó a la Universidad de Córdoba para estudiar Medicina Veterinaria, carrera en la que alcanzó el quinto semestre. Sin embargo, la exigencia académica chocaba de frente con el agotamiento físico de los horarios nocturnos ocasionados por su trabajo como preparador de comida rápida.



Al recordar esa etapa, el propio cantante contó en el podcast Desparcha2 Tv la distancia que existía entre su gusto por los animales y la realidad de la profesión:

"A mí me gustaban los animales, pero una cosa es que a uno le gusten los animales y otra cosa es enfrentarte a la realidad, que es estudiar medicina veterinaria. Yo lo sabía, pero a veces somos cobardes en tomar decisiones", contó.

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El punto de quiebre

Ocurrió una mañana en la que llegó al campus universitario a las 6:30 de la mañana, tras haber finalizado su jornada de trabajo a las 4:30 de la madrugada. Agotado, se presentó a clase, donde el docente anunció una evaluación imprevista:

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"El profesor de morfofisiología llegó y dijo: saquen una hoja que va a haber un quiz. Yo tenía mucho sueño y el profesor dictó tres preguntas. Yo respondí lo que sabía, que era mi nombre y la fecha de ese día, eso fue lo que respondí. Le entregué y me recosté en el pupitre", dijo.

La actitud de Iván le causó molestia del docente, quien decidió confrontarlo ante todo el salón de clases:

"En el momento en que se acaba el quiz me agarra a mí de ejemplo y dice: esta carrera no es fácil, si no vean este man, que ahora no sabe ni qué es lo que es, si es vendedor de comida, si va a ser cantante, si va a ser veterinario, decídase hermano'", dijo.

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La motivación que necesitaba

Lejos de desalentarse, aquellas palabras sirvieron como la motivación que necesitaba para definir su futuro profesional:

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"Yo no sé si a mí me dio pena, me dio tristeza, no sé qué me dio. Lo que sí sé es que me dio la valentía y yo salí de ahí, prendí mi moto y desde ese día no volví más a la universidad. Ese era el detonante que yo necesitaba", relató.

Años después, Iván tuvo la oportunidad de hablar con el profesor que lo confrontó en público y le agradeció por inspirarlo a seguir su sueño de ser cantante.

"Cerraba mi negocio de comida rápida y me iba a cantar"

Iván Ballesteros como preparador de comida rápida. Instagram: @ivanballesterosg.

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En medio de extensas jornadas laborales en el sector de las comidas rápidas en Montería, la música vallenata para él funcionaba como su gran pasión y refugio. Recordando aquellos años, Iván contó cómo la vocación musical siempre terminaba imponiéndose cada vez que surgía una oportunidad para estar en una tarima:

"Había momentos en los que yo abría el negocio de comida rápida y a la media hora de haberlo abierto me llamaban: Iván, salió una presentación en tal parte o fulanito de tal necesita un corista y yo cerraba sin pensarlo mi negocio y me iba con mi música, porque eso es lo que uno lleva en la sangre y lo que a uno le gusta y le apasiona", contó Ballesteros.

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De corista a solista

Iván Ballesteros. Instagram: ivanballesterosg

Tras dejar las aulas universitarias y el negocio de comidas, Iván se enfocó de lleno en la industria musical, iniciándose como corista de agrupaciones locales en Montería.

Posteriormente, se trasladó a Medellín para consolidar su proyecto como cantante solista y hoy en día pasa por un momento que jamás pensó, convertirse en uno de los cantantes de vallenato romántico más reconocidos y virales del momento en Colombia.

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La joven promesa ha consolidado una propuesta artística que alterna producciones inéditas como "Soy el Otro", el EP 'Una Historia Distinta', entre otros', pero la interpretación de populares 'covers' vallenatos, como lo es "Ceniza Fría", le está dando la vuelta a las redes sociales.

Un fenómeno viral

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Iván Ballesteros en concierto. Suministrada.

El cover de "Ceniza fría" se convirtió en un fenómeno viral para la carrera de Iván Ballesteros.

Precisamente, durante la celebración del cumpleaños del cantante Luister La Voz, con quien tiene una amistad de hace algunos años, Iván hizo una excelente interpretación de 'Ceniza Fría' que transcendió a las redes sociales y se difundió masivamente en plataformas como Tik Tok.

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El video empezó a rodar por todos lados y se propagó rápidamente de manera órganica.

Vea aquí el video viral:

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Sin duda alguna, aquella decisión tomada por Iván Ballesteros hace algunos años, tras la clase de veterinaria, transformó la vida de este joven en una sólida carrera dentro del género vallenato.

Vea algunos de las interpretaciones más virales del cantante vallenato:

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