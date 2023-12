Javier Hernández Bonnet iba a sacar la visa, pero apareció como exintegrante de las Farc

Mientras se hablaba sobre la última convocatoria de la Selección Colombia, que enfrentará a Venezuela y México en estados Unidos, el periodista Javier Hernández Bonnet habló sobre una curiosidad que le sucedió al momento de hacer el trámite para sacar la visa americana, pues para muchos es un proceso complejo y que saca más de un dolor de cabeza.

El director de Blog Deportivo estaba realizando este proceso para poder ir a ese país a realizar cubrimientos periodísticos sin ningún inconveniente, pues no se puede hacer con la visa de turista. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa.

"Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", relató Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

No sabe si por un homónimo o qué otro factor llevó a que desde la embajada le comunicaran que en la base de datos aparecía como miembro de las extintas Farc, guerrilla que se sometió al proceso de paz en el 2016.

El periodista Javier Hernández Bonnet tuvo que solicitarle al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que envíe una carta para aclarar ante Estados Unidos que él no estuvo en este grupo armado.

"El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: 'Usted es fariano'", añadió.

El director de Gol Caracol también enfatizó que sacar la visa es un proceso complejo y puede presentar dificultades así la persona sea "medianamente conocida".

"Le piden al comisionado de paz que le envié al consulado de Estados Unidos mandar un certificado que yo no he sido parte de ningún proceso de desmovilización", concluyó.

