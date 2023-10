Jessi Uribe revela el secreto detrás de 'OK', su canción más famosa: está dedicada a un hombre

Jessi Uribe , uno de los cantantes colombianos más populares y queridos por el público, compartió recientemente un sorprendente secreto sobre el origen de su famosa canción 'OK'. En una entrevista exclusiva con La Kalle, el artista reveló que esta emotiva canción, conocida por ser un himno al despecho, está dedicada a un hombre.

La vida de Jessi Uribe es seguida de cerca por sus numerosos seguidores, quienes constantemente le hacen preguntas sobre su música y su vida personal a través de las redes sociales. Durante la entrevista, el cantante se sinceró sobre la historia detrás de 'OK' y compartió un momento impactante de su vida en el que estuvo involucrado en un triángulo amoroso que rompió el corazón de un hombre.

La canción 'OK' comienza con las líneas "Ya lo nuestro acabo, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo". Estas letras han tocado los corazones de millones de personas y se han convertido en un himno para aquellos que han experimentado el desamor.

Durante la entrevista, Jessi Uribe compartió que la inspiración para escribir esta canción provino de un episodio de su vida personal. El cantante se encontró en medio de un triángulo amoroso en el que se vio envuelto con una mujer comprometida. A pesar de saber que ella estaba en una relación, decidió iniciar una relación con ella. Durante este tiempo, la mujer constantemente hablaba de su expareja y criticaba su comportamiento.

Sin embargo, lo que hizo que la historia tomara un giro inesperado fue el encuentro de Jessi Uribe con el hombre al que se refería la mujer. El cantante confesó que, antes de conocerlo, había formado una imagen negativa de este hombre debido a los comentarios de la mujer, pero cuando finalmente lo conoció, se dio cuenta de que no era el "malo" que le habían pintado.