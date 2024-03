Jhovanoty llega a Blu Radio y al equipo de Voz Populi

Una buena noticia recibieron este jueves, 7 de marzo, los oyentes de Voz Populi. Jhovanoty se une al talentoso equipo de humoristas e imitadores, que también cuenta con líderes de opinión como Alberto Linero, Álvaro Forero, Pedro Viveros y Felipe Zuleta, bajo la dirección de Jorge Alfredo Vargas.

Jhovanoty llenará las tardes de humor y risas y, según contó, con su llegada a Voz Populi cumplió un sueño.

“Vengo sobre todo a aprender, que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, y me dejo orientar y, sobre todo, a recibir los comentarios de los oyentes que son, a fin de cuentas, quienes hoy me tienen aquí, en esta mesa de trabajo y es un sueño cumplido realmente”, dijo Jhovanoty.