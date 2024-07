Johanna Fadul estalló por millonario robo a su mamá en Bogotá: Policía se pronunció

La reconocida actriz Johanna Fadul que se encuentra radicada en México sorprendió a sus seguidores al denunciar a través de sus redes sociales que su madre fue víctima de un millonario robo en su casa perpetrado por dos delincuentes que ganaron su confianza antes de amordazarla y golpearla para que les entregará dinero y demás artículos de valor en el inmueble ubicado en la localidad de Suba en BogotáBogotá.

Los ladrones afirmaron que querían comprar el inmueble, haciendo múltiples visitas para pasar desapercibidos. Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del domicilio, donde se puede identificar claramente el rostro de los ladrones. Fadul publicó estas imágenes en sus redes sociales llena de indignación y exigió justicia y ayuda para atrapar a los delincuentes.

Quiero hacer esta denuncia pública porque a mi mamá se le acaban de meter estos malparidos a la casa a robarle” Dijo fadul.

La actriz entregó detalles del modus operandi de los ladrones y explicó que para obtener información de la casa, estos visitaron varias veces.

“Supuestamente le iban a comprar la casa hace unos 20 días y hoy vinieron a robarla, porque sabían que es una mujer vulnerable, que está sola en una casa”, narró la actriz.

Johanna Fadul denuncia robo a su mamá. Foto: Instagram @johannafadul

La madre de Fadul tuvo un daño emocional alto, pues el susto y el hecho la conmocionó. Aunque no sufrió daños físicos graves, se llevaron una importante cantidad de dinero, celulares, la cartera y hasta las llaves de la casa.

“Lo material no importa, lo material se recupera, pero psicológicamente mi mamá no tiene vida en estos momentos, esto no tiene por qué seguir pasando. Por fortuna no fue más grave, pero los malparidos se le llevaron mucho dinero, los celulares. Es más, se les llevaron la cartera y hasta las llaves de la casa”, añadió la actriz.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios se solidarizaron con Fadul y su familia, mientras que otros compartieron el video para aumentar la difusión y presionar a las autoridades.

Las autoridades se pronunciaron

Tras el millonario robo, autoridades se pronunciaron e invitaron a los ciudadanos a tomar medidas contra la inseguridad y estar acompañados de familiares o amigos para recibir este tipo de visitas a la hora de vender inmuebles.

“Los hechos se presentan en Suba donde dos personas se ganan la confianza de ella manifestando que van a comprar la casa. Estando allí hurtan dinero y otros elementos de valor. Nuestra Policía, seccional judicial, está con todas las capacidades y la tecnología para lograr la captura de estas dos personas con elementos materiales de pruebas como videos”, señaló el coronel, Pedro Saavedra, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.