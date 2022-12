Johanna Fadul reveló detalles del acoso sexual que sufrió en un casting

La actriz Johanna Fadul, famosa por su participación en novelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el papel de ‘Daniela Beltrán’, contó en Mañanas BLU detalles del episodio de acoso sexual que sufrió durante un casting.

“Para alguna producción, que yo creo que hasta era una farsa, llego a hacer un casting según lo que me pedían, como tenía que ir vestido el personaje. Me voy en una faldita cortica. Yo tenía qué, como 18 años”, relató.

Según Fadul, confiaba en la persona que la había invitado a la prueba actoral y no se esperaba lo que iba a suceder.

“El casting era en un apartamento y había un cuarto adecuado con unas cámaras. Entro yo dizque a hacer mi casting de la manera más inocente y creyendo en la persona con la que estaba ahí y de un momento a otro me empieza a agarrar como por la pierna”, contó.

La actriz además hizo una reflexión sobre las dificultades de las mujeres para reaccionar en situaciones de acoso.

“Yo solo recuerdo que tenía el corazón a mil y decía, Dios mío, será que esto está bien o está mal, ¿qué hago?”, narró.

“Es muy raro porque de verdad uno no sabe cómo reaccionar, son unos nervios que uno no puede controlar, pero también de pronto hay la persona que reacciona de manera agresiva y no se deja y lo manda para la porra. En mi caso me bloqueé. Yo me decía dije, ¿será que este casting es así o qué está pasando acá?”, añadió.

