Una joven mexicana ha generado un debate al cuestionar las recientes actualizaciones de WhatsApp, pues aseguró que estas podrían facilitar el engaño en las relaciones de pareja por medio de un video.

Marlenee Marín, conocida en las redes sociales por su cuenta de TikTok, expresó su descontento con algunas de las nuevas herramientas introducidas por la popular aplicación de mensajería. En un video que ha acumulado más de 6.5 millones de visualizaciones y 340 mil me gusta, la joven señaló dos características en particular que, según ella, podrían ser aprovechadas por aquellos que buscan ocultar información a sus parejas.

"Nosotras solo queremos saber quién rayos es el responsable de las actualizaciones de WhatsApp y por qué cada vez les dan más armas a los infieles”, dijo.

La primera función mencionada por Marlenee es la capacidad de enviar fotografías y audios efímeros, los cuales solo pueden ser vistos una vez por el destinatario. Esta característica, en opinión de la joven, podría ser utilizada para enviar contenido comprometedor que desaparezca rápidamente, evitando así que la pareja descubra la infidelidad.

Publicidad

Otra herramienta criticada por Marlenee es la posibilidad de bloquear chats y ocultarlos mediante un código secreto, accesible solo para el propietario del dispositivo. Para demostrar lo fácil que sería ocultar una conversación comprometedora, la joven proporcionó un tutorial paso a paso en su video. "Solo un infiel haría esto”, aseguró.

La crítica de Marlenee ha provocado un debate entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos comparten su preocupación por las posibles implicaciones de estas características en las relaciones de pareja, otros argumentan que estas actualizaciones son simplemente parte del avance tecnológico y mejorar la experiencia del usuario.

Publicidad

"Propongo como próxima presidenta de México que los hombres no tengan WhatsApp 🫵🏻", "y los que no sabían ya saben gracias jajaja", "y los que no sabían ya saben gracias jajaja", son algunas de las reacciones que se leen en el video.