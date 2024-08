Joven chilena quedó enamorada de amabilidad de los colombianos: "No se ve gente amargada"

Eva, una joven chilena que decidió aventurarse a conocer Colombia, quedó profundamente impresionada por la calidez y amabilidad que encontró en su visita a Bogotá. Aunque llevaba solo unos días en la capital colombiana, Eva no pudo evitar sentirse impactada por el trato afectuoso que recibió de los colombianos, algo que, según ella, superó todas sus expectativas.

Antes de su viaje, una amiga le había comentado sobre la característica hospitalidad de los colombianos, pero Eva no se imaginaba la magnitud de lo que experimentaría. "La verdad es que estoy muy impactada con la amabilidad y la forma de ser tan cariñosa de los colombianos", comentó la joven chilena en un video en TikTok..

A pesar de ser su primera visita a Colombia, Eva se sintió como en casa, comparando la experiencia con estar rodeada de familiares. En ninguno de los países que había visitado antes, fue tratada con tanto respeto y cordialidad. "Estoy impresionada, tú vas a una tienda y te dicen ‘sumerce’. Te hablan con respeto, cariño, todos sonríen, te ayudan, si haces una pregunta te responden con cariño, si necesitas algo, ellos mismos te acompañan a buscarlo", añadió.

Aunque Eva valora mucho su país de origen, no pudo evitar comparar la experiencia en Colombia con lo que vivió en Chile. "Los chilenos no somos así. Uno entra a una tienda en Chile y te dicen si vas a comprar sí o no. Pero eso acá no pasa, son demasiado amables, tan simpáticos. Aquí como que no se ve gente amargada. Es como si todos amaran su vida y sus trabajos, en mi país todos son amargados", expresó con cierta nostalgia.

Eva, quien también es creadora de contenido, confesó que no desea regresar a Chile para ser tratada como una persona más, pues en Colombia se siente verdaderamente especial. Aunque aún no comprende completamente la razón detrás de tanta amabilidad, está decidida a seguir disfrutando de la alegría y el buen trato que ha recibido en Colombia.

Requisitos para que los colombianos viajen a Chile

Para los colombianos que deseen viajar a Chile, es importante tener en cuenta una serie de requisitos básicos para el ingreso al país vecino:



Identificación: Los ciudadanos colombianos pueden ingresar con la cédula de ciudadanía digital, que es reconocida como un 'pasaporte' válido en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur). Para mayores de 18 años, la cédula digital se homologa como documento de viaje según los acuerdos establecidos, permitiendo el ingreso a países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Alternativamente, también se acepta el pasaporte vigente. Tiquete de salida: Se debe presentar un comprobante de salida del país, como un boleto de avión con fecha de regreso confirmada. Reserva de alojamiento: Es necesario presentar una reserva de hotel o la dirección donde se permanecerá durante la estadía en Chile, para demostrar que se cuenta con un lugar adecuado para hospedarse. Recursos económicos: Es obligatorio demostrar que se tienen recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estancia en Chile, lo cual puede incluir efectivo, tarjetas de crédito o estados de cuenta bancarios.