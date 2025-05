Joven ciclista denuncia acoso mientras entrenaba: “Me cogió la nalga”

Daisy López, una joven ciclista paisa que en sus redes sociales comparte contenido sobre su estilo de vida, denunció a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de acoso mientras entrena.

“¡Es abuso SEXUAL! ¡Punto! Por favor, no sé qué medidas tomar”, expresó la joven en el video que publicó en la mañana de este viernes, 16 de mayo. El clip ya se ha vuelto viral y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

“De verdad, no sé qué tengo que hacer para que se entienda que es abuso sexual. No me ha pasado una, ni dos, son tres veces que no puedo montar porque un hijue*** me coge la nalga y me toca tres veces”, relató visiblemente afectada mientras entrenaba en su bicicleta.

Además, hizo un llamado urgente para que se frene esta situación que afecta a muchas ciclistas colombianas que salen a entrenar diariamente en las calles y buscan sentirse seguras. “Esto tiene que parar. No sé si le ha pasado a muchas personas, a muchas mujeres sobre todo, pero tiene que parar. La vulnerabilidad en la que uno se siente es ridícula, es estúpida”, afirmó López.

Al final del video, insistió entre lágrimas en que es necesario tomar acciones para evitar que situaciones como esta se sigan repitiendo: “Estoy cansada”, concluyó.

Entre los cientos de comentarios que ha recibido el video, que ya supera las 116.000 reproducciones, se destacan mensajes como: “Monte al revés 😁”, “Las mujeres tienen derecho a hacer ejercicio sin ser violentadas”, “Sentí tu impotencia 😢. Lo lamento mucho, un abrazo 🫂”, “Lo siento mucho. Ninguna mujer debería pasar por algo así”, “Vi el video y se me ocurre poner una cámara en la parte trasera y delantera del casco para grabar la placa y denunciar”, “Qué rabia y qué impotencia”.