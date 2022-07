Joven compró entradas en promoción 2x1, pero el sistema le cobró el quíntuple del precio inicial

Se volvió viral en Twitter la denuncia de una joven mexicana, la cual realizó la compra por un par de entradas al cine bajo la promesa de promoción 2x1. Sin embargo, el sistema de la reconocida cadena cinematográfica ‘Cinépolis’ le cobró no el doble, sino hasta el quíntuple de lo que esperaba.

Valeria compró la promoción para ver la última entrega de la sada de Harry Potter: Los Secretos de Dumbledore. Según el anuncio, el valor de las entradas estaría en $65 pesos mexicanos (13.735 pesos colombianos), pero al verificar el soporte de pago, se dio cuenta que le descontaron 2000 pesos mexicanos (420.000 pesos colombianos).

Así fue como @Cinepolis me cobro 2k por un boleto que costaba $65 y siguen sin resolverme y obvio sin regresarme mi dinero

El 21 de Mayo hice una compra de 2x1 en la app de cinepolis para entrar a ver Animales Fantasticos: Los secretos de Dumbledore, iba con mis primas... — Valeria (@Val_TP) July 5, 2022

“Lo primero que hice fue llegar al cine y pedir hablar con el gerente para que me ayudara a solucionarlo, quien me comento que el asunto era con mi banco, pero que lo más seguro era que como la app tenía fallas, no se iba a hacer el cobro, que esperara 24hrs para ver si este se había hecho y que si se había realizado tenía que hablarlo con el banco”, explicó la joven en su cuenta de Twitter.

Valeria de inmediato se comunicó con el banco, donde le resaltaron que el problema era directamente de la cadena. A pesar de las llamadas y correos que ha enviado para recibir una respuesta, hasta la fecha no ha tenido solución a su problema.

