Joven de 15 años grabó a hombre que la acosó por vestir shorts

Una joven argentina identificada como Agustina grabó el momento en que un hombre vestido de camisa azul con actitud grosera la abordó en una bicicleta para acosarla en plena calle.

“Me gustaste mucho, ¿puedo darte mi número?”, le dijo el hombre en cuanto tuvo la atención de la adolescente, quien le dijo su edad para que se percatara que era menor de edad.



Sin embargo, al hombre no le importo y continuó: “¿15?, pareces mucho más grande. Qué pena si molesté, pero me gustaste demasiado”.



“A mí no, sos un asco”, fue la respuesta de la joven.

Pese a la insistencia de la víctima para que el hombre se fuera, el acosador remata diciendo:



“Tenés 15 y con ese shorcito, mamita”, ante la provocación del hombre la chica pregunta “¿Acaso no puedo usar un short?”



“Así provocas mucho”, fue la respuesta.



El video se volvió viral en Twitter y ahora el departamento de Recursos Humanos de donde trabaja el hombre planteó ponerle una sanción, dado a que esas conductas van en contra de la política empresarial.

Tiene 15 años, se llama Agustina. Un pajero la persiguió y la encaró para darle su número. Cuando la piba le pide que la deje en paz él le responde que andaba con una falda muy cortita y "provocaba mucho".



Tiene 15 años, se llama Agustina. Un pajero la persiguió y la encaró para darle su número. Cuando la piba le pide que la deje en paz él le responde que andaba con una falda muy cortita y "provocaba mucho".