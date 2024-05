Joven descubrió que su novia le era infiel gracias a video viral: “Pude abrir mis ojos"

Las redes sociales no solo conectan a personas, sino que a veces también revelan secretos que pueden cambiar vidas. Este es el caso de Brins Torres, un joven que descubrió la infidelidad de su novia gracias a un video que se volvió viral en internet.

Brins compartió su experiencia a través de un video en YouTube, donde relató cómo se enteró de que la mujer con la que estaba saliendo tenía otro novio. Todo comenzó cuando el joven ecuatoriano y su pareja se encontraban en su carro y ella recibió una llamada. Lo que parecía ser una situación común se convirtió en un momento de revelación cuando la joven contestó la llamada y mintió descaradamente sobre su ubicación, asegurando que estaba con una prima.

Brins confrontó a su pareja sobre por qué no le había dicho que tenía novio. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. La joven no solo lo había engañado, sino que también había mentido a su pareja oficial, colgándole abruptamente la llamada.

Ante esta situación, Brins decidió grabar el momento y compartirlo en las redes sociales. Lo que no esperaba era que el video se hiciera viral, acumulando más de 8 millones de reproducciones en TikTok. La viralización del video llevó la historia a los ojos del verdadero novio de la joven, quien contactó al joven ecuatoriano para confesarle que había roto su relación y que se sentía profundamente herido.

Sin embargo, lo que podría haber sido un momento de rencor se convirtió en una lección de madurez y empatía por parte de Brins. El joven aseguró al exnovio de la joven que no guardaba rencor y que, de hecho, le agradecía por ayudarlo a ver la verdad. "Pude abrir los ojos gracias a ti", confesó.

A pesar del dolor que la situación causó, Brins aseguró que es un buen chico y que la joven no se merece su amor. Incluso llegó a preguntar a sus seguidores si debería contactar al exnovio de la joven. "No estés triste por alguien te miente", le respondió el joven ecuatoriano.

"Yo no voy al chisme, el chisme viene a mí", "Lo malo de confiar en las personas", "A mí también me pasó", "Hay cosas mejores", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.