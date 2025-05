Joven descubrió que su novio tenía otra relación y estaba a punto de casarse: “Era Lucifer”

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde miles de personas comparten historias personales que, por insólitas o dolorosas, no tardan en viralizarse. Este es el caso de una joven que reveló, en medio del programa La Letra Pequeña, cómo descubrió que su novio mantenía una doble vida y estaba a punto de casarse con otra mujer.

La protagonista relató que su pareja, llamada Cristopher, mantenía una relación amorosa con ella mientras planeaba su boda con otra. Lo más impactante fue la forma en que se enteró: fue el propio hermano del hombre quien le confesó la verdad.

“El se llamaba Cristopher, la mezcla entre Cristo y Lucifer, porque él empezó siendo Cristo y terminó siendo el diablo, ese hijueput*”, expresó con crudeza la joven en el video que rápidamente superó los 3 millones de reproducciones en redes sociales.

Durante su relato, explicó que Cristopher le prometía matrimonio una vez ella cumpliera la mayoría de edad, haciéndola creer que tenían un futuro juntos. “Yo vivía trepada en esa nube”, recordó.

Pero todo se derrumbó un lunes a las 2:00 de la tarde, cuando el hermano de Cristopher, quien padecía de un cáncer agresivo, decidió contarle la verdad. “Me dijo: eres una buena persona y no te mereces lo que él te está haciendo. Cristopher se va a casar el sábado”, narró.

La joven esperaba que él le confesara la verdad a su futura esposa, Pamela, durante esa semana, pero no sucedió. El día de la boda, minutos antes de la ceremonia, lo confrontó con la esperanza de que se arrepintiera y eligiera quedarse con ella. “Él se casaba a las 5:00 y yo estuve esperando a que se arrepintiera y viniera a buscarme, pero eso no pasó”.

Pese a que finalmente se casó, el matrimonio apenas duró dos meses. Lo más sorprendente fue que la joven continuó viéndose con él durante dos años más. “Tuvo una hija y le puso mi nombre”, reveló.

Además, aseguró que hoy en día le agradece no haber terminado con él: “Él siempre se arrepiente de no haber quedado conmigo y yo le agradezco por no haber quedado con esa chanda asquerosa”, concluyó.