Joven detectó un extraño olor bajo su cama en un hotel y descubrió algo escalofriante

Una experiencia que parecía tranquila terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la influencer ucraniana Natalisi Taksisi, también conocida como Natalia Khomenk, durante su visita a Tokio, Japón. La joven, que viajó sola al país asiático, compartió en su cuenta de TikTok el angustiante episodio que vivió al regresar a su habitación en el APA Hotel and Resort de la Torre Ryogoku Eki.

Según relató, tras recorrer parte de la ciudad, regresó al hotel alrededor de las 7:30 de la noche para descansar. Al ingresar a su habitación, utilizando una tarjeta electrónica que se requería tanto para acceder al edificio como a su cuarto, notó algo fuera de lo común. "Me quité la ropa y me acosté en la cama… Y entonces noté un olor extraño. Al principio pensé que venía de mi pelo o de las sábanas, pero luego me di cuenta de que venía de debajo de la cama", explicó.

La joven decidió asomarse debajo del mueble, donde su sorpresa se transformó rápidamente en terror: el brillo de unos ojos la observaba desde la oscuridad. "Vi a un hombre debajo de mi cama, empecé a gritar y me puse de pie de un salto. El hombre salió de debajo de la cama y me miró fijamente durante tres segundos", recordó.

La tiktoker comenzó a gritar desesperadamente, lo que provocó que el sujeto huyera del lugar. Taksisi reportó de inmediato la situación a la administración del hotel, quienes aseguraron no tener conocimiento de cómo aquel individuo logró ingresar a la habitación. Al inspeccionar el lugar, hallaron una batería externa y un cable USB debajo de la cama.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre y las autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.