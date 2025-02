“La encontró con dos hombres en la cama”: confesión de actriz sobre su nuera estalló redes

La disputa legal entre la actriz Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, ha generado una intensa polémica en las últimas semanas. El conflicto se intensificó cuando Guardia presentó una denuncia por violencia familiar contra Garza Tuñón, alegando comportamientos que podrían poner en riesgo el bienestar de su nieto, José Julián.

Según documentos filtrados, uno de los incidentes que motivó la denuncia ocurrió cuando el niño encontró a su madre en la cama con dos hombres. Aunque Imelda afirmó que se trataba de amigos homosexuales, Maribel se mostró inapropiada la situación para un menor. Además, la actriz expresó su disposición a financiar un tratamiento de rehabilitación para su exnuera si esta decidiera buscar ayuda.

#EspectáculosVT✨Maribel Guardia revela que fue con dos hombres con quien encontró a su exnuera Imelda Tuñón; lamenta que tenga adicciones y asegura que ella está en la disposición de pagarle la rehabilitación



Vía: ernestbuitron pic.twitter.com/LVLNKUHqjB — xevt - xhvt (@xevtfm) February 2, 2025

Tras la denuncia, las autoridades otorgaron a Maribel Guardia la custodia temporal de su nieto por un período inicial de 10 días, el cual fue extendido posteriormente por 90 días más para continuar con las investigaciones.

Imelda Garza Tuñón ha negado las acusaciones en su contra, asegurando que no ha incurrido en las conductas que se le imputan. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, afirmó: "No pasó eso. ¿Cómo quieres que te lo explique? No, no, no, para nada". Asimismo, ha señalado que la denuncia fue "planeada con tiempo y estrategia" y que no se le permitió declarar ante las autoridades.

Publicidad

La situación ha afectado también la vida profesional de Imelda, quien ha recibido amenazas de muerte que le impidieron asistir a compromisos laborales, como la obra de teatro 'MOTEL'. El productor de la puesta en escena, Luis Ángel, indicó que la participación de Garza Tuñón se pospondrá hasta que ella esté lista para regresar.

Este conflicto ha generado diversas reacciones en el ámbito público y familiar. El padre de Imelda, Tito Frank Garza, defendió a su hija, afirmando que las acusaciones son infundadas y que Maribel Guardia está intentando desacreditarla para obtener la custodia del menor.

Mientras las investigaciones continúan, la situación permanece en desarrollo, con ambas partes presentando sus argumentos y defensas ante la opinión pública y las autoridades competentes.