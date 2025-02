Netflix apartó a la actriz Karla Sofía Gascón de la gira promocional de ‘Emilia Pérez’

La plataforma Netflix también se desmarca de la actriz española Karla Sofía Gascón en plena campaña de 'Emilia Pérez ', que lidera las nominaciones a los Óscar, tras la polémica por una serie de antiguos mensajes xenófobos en X, informó Variety.

La plataforma de contenido en línea y The Lede Company, la agencia de relaciones públicas de Gascón -la misma que representa a su compañera de reparto Zoe Saldaña- han dejado de conversar directamente con la actriz, según confirmaron fuentes a la revista especializada.

Ambas organizaciones se comunican a través de su representante de United Talent Agency, Jeremy Barber, agregó Variety.

Las fuentes también dijeron que ya no se le cubren los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para las apariciones en estos eventos, por lo que Gascón deberá costearse desde el billete de avión hasta su alojamiento en caso de participar actos de promoción de 'Emilia Pérez'.

Gascón, que compite por la estatuilla a mejor intérprete femenina, aseguró este martes en un mensaje en Instagram que no tiene "nada que esconder" y que es víctima de la llamada "cultura de la cancelación".

Completan las nominadas al Óscar a mejor actriz la brasileña Fernanda Torres, por 'I'm Still Here'; Mikey Madison, por 'Anora'; Cynthia Erivo, por 'Wicked'; y Demi Moore, por 'The Substance'.

En una entrevista a la CNN en español tras la polémica de los mensajes, Gascón pidió disculpas por sus tuits -la mayoría falsos, según dijo- y afirmó: "Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme".