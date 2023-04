Video: Maribel Guardia rompe en llanto tras muerte de Julián Figueroa: “No hay dolor más grande”

Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, reapareció dos días después de conocerse el deceso de su hijo con el también desaparecido cantautor mexicano Joan Sebastián. La costarricense visiblemente afectada rompió en llanto ante las cámaras y resaltó los duros momentos que ha pasado desde que se entero de la partida de su joven hijo.

"Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer porque no hay dolor tan grande que enterrar a un hijo", dijo la actriz y cantante desconsolada, quien explicó que no quiso hacer nada en una funeraria porque no quería que su nieto viera a su papi muerto. "No se lo deseo a nadie, que Dios los guarde en la palma de su mano", indicó Guardia ante los medios junto a la esposa de su único hijo afuera de su residencia en Ciudad de México.

La artista, que brilló en el país azteca, contó que, en una caja en forma de la Virgen de Guadalupe junto a un dibujo hecho por el hijo del joven artista fallecido, José Julián, fueron guardadas las cenizas de Julián Figueroa. Guardia, en medio de lágrimas, agradeció a todos por el apoyo y el cariño que le han brindado a ella y a su familia.

Revelan causa de muerte de Julián Figueroa, joven hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia

La repentina muerte de Julián Figueroa conmocionó al espectáculo en México y no solo por su juventud, pues tenía 27 años, sino porque era el hijo de dos de los artistas más queridos del medio: Juan Sebastián, quien ya falleció, y la icónica Maribel Guardia. Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte del joven , celebridades manifestaron su pesar y sorpresa ante el lamentable hecho y enviaron sus condolencias a la madre de Julián.

Después de realizar la debida autopsia al cuerpo de Figueroa, las autoridades forenses determinaron que la causa del deceso fue un infarto fulminante.

Guardia público, en sus redes sociales un sentido mensaje para su hijo . La actriz y cantante se mostró visiblemente afectada según sus colegas, quienes manifestaron acompañarla en este duro momento.

