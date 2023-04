Te amo por siempre: conmovedor mensaje de Imelda Garza para Julián Figueroa, su novio, por su muerte

Sin duda, la muerte del joven actor mexicano Julián Figueroa ha causado un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento, pues el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia se había convertido en un referente del mundo del espectáculo en México.

Diversos artistas y allegados le han enviado su "sentido pésame" a la familia del mexicano, pero, sin duda, el que más dolor ha causado y el cual conmovió a miles fue el de su novia, Imelda Garza, quien, a través de su Instagram, se pronunció sobre lo sucedido con un emotivo mensaje de despedida a quien fue su pareja por nueve años.

“Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”, manifestó Garza en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la publicación de la joven se viralizó rápidamente, pues alcanzó en menos de 24 horas más de 120.000 me gusta con cientos de comentarios que mostraron su apoyo en el duelo de perdida de esta joven pareja.

"No dejes a tu suegra va a necesitar mucho de ti y tu hijo", "No hagas caso a comentarios negativos cuando murió mi esposo así de repente también fui criticada por no estar muriéndome del dolor"; "Lo siento mucho bebé, te quiero muchísimo! Mucha fuerza"; "Nos deja con mucho dolor pero sobre todo con tantos recuerdos felices", fueron algunos comentarios que recibió en la joven en su publicación.

¿Cómo murió Julián Figueroa y por qué?

Fue este domingo, 9 de abril, cuando el mundo del espectáculo mexicano conoció la muerte del actor Julián Figueroa, quien, según su madre, Maribel Guardia, perdió la vida después de sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Asimismo, en vida, el joven mexicano creó una importante imagen junto a él, pues no solo se dedicó al mundo de la actuación, sino que también se lanzó al mundo musical con varios sencillos que conmovieron y llevaron a millones a conocer más de su vida.

