“No quería estar acá”: doloroso relato de actriz de ‘Padres e Hijos’ tras dura pérdida

Durante más de 16 años al aire, Padres e Hijos se convirtió en una de las series más emblemáticas de la televisión colombiana, narrando las historias de la familia Franco y abordando temas que reflejaban la realidad de muchas familias en el país.

Un fenómeno televisivo sin precedentes

Desde su estreno en 1993 hasta su final en 2009, Padres e Hijos se consolidó como una de las producciones más longevas de la televisión colombiana, acumulando más de 3.600 episodios. Su éxito radicó en la cercanía con el público, quienes se identificaban con los conflictos, alegrías y desafíos que enfrentaban los personajes en su día a día.

El programa, emitido por Canal Caracol, seguía la vida de la familia Franco, encabezada por Carlos Alberto Franco (Luis Eduardo Motoa) y Gabriela Sánchez (Haydée Ramírez), quienes enfrentaban las dificultades de la paternidad mientras sus hijos navegaban por la adolescencia y la juventud.

Temas que conectaron con el público

A lo largo de los años, la serie abordó temáticas de gran impacto social:



Problemas familiares y de pareja El embarazo adolescente Drogadicción y consumo de alcohol Bullying y acoso escolar Diversidad sexual y discriminación Relaciones amorosas y rupturas

Estos temas, tratados con un enfoque educativo y realista, hicieron que la serie tuviera un fuerte impacto en la audiencia, convirtiéndola en un referente para muchas familias.

Semillero de grandes actores

Además de su éxito en audiencia, Padres e Hijos fue una plataforma para muchos actores que hoy son figuras reconocidas en la televisión y el cine. Actores como Manolo Cardona, Lina Tejeiro, Sebastián Martínez, Maritza Rodríguez y Diego Cadavid, entre otros, iniciaron sus carreras en la serie.

La dolorosa historia de esta actriz

La reconocida actriz Haydée Ramírez, recordada por su papel de Gabriela Sánchez en ‘Padres e Hijos’, abrió su corazón en una emotiva entrevista en Se Dice de Mí, donde compartió los momentos más difíciles de su vida: su complicada relación con su padre, su primer matrimonio y la dolorosa pérdida de su hijo mayor, Gustavo.

Ramírez recordó los años difíciles de su niñez debido a los celos y el carácter autoritario de su padre, quien no aprobaba a ninguno de sus pretendientes. "Mi papá me cuidaba mucho. No existía para él el candidato perfecto. Cuando me vio de la mano con mi primer novio, me llevó a casa y me pegó durísimo. Yo estaba aterrada", confesó la actriz.

Esa difícil relación, agravada por el consumo de alcohol de su padre, la llevó a alejarse de su hogar a los 17 años. Se trasladó a Cali para vivir con su tía, quien se convirtió en su mayor apoyo.

Un matrimonio con 20 años de diferencia

A los 20 años, Haydée se casó con un hombre 20 años mayor, con quien tuvo dos hijos, Gustavo y Sebastián. Sin embargo, con el tiempo, la relación se deterioró. "Él se dedicó a ser padre, pero dejó de ser esposo", explicó.

Tras el divorcio, sus hijos se quedaron con su exesposo, pero mantenían una relación cercana con ella. Sin embargo, su carrera en la actuación empezó a despegar, mientras que su exmarido atravesaba dificultades económicas. "Yo iba para arriba y él iba para abajo. Cuando se quedó sin nada, le di un apartamento mío para que viviera con su esposa", recordó con humor.

La tragedia que marcó su vida

El capítulo más doloroso de su historia llegó con la muerte de su hijo Gustavo, quien a los 33 años luchaba contra la ansiedad y la depresión. Aunque Haydée tenía reservas sobre los tratamientos farmacológicos, lo apoyó en su decisión de medicarse.

Sin embargo, la situación se complicó cuando su hijo empezó a combinar los medicamentos con sustancias como alcohol, marihuana y cocaína. "Llegó a tomar 15 pastillas al día. Se nos salió de las manos. Él tenía el gen de la adicción", confesó.

Pese a sus intentos de ayudarlo, Gustavo sufrió una intoxicación que lo dejó en coma. Dos días después, Haydée lo encontró en su apartamento, sin reacción.

Él se intoxicó, su cuerpo colapsó totalmente... Yo creo que, en el fondo, él no quería realmente estar aquí expresó Ramírez con dolor.

Su testimonio no solo refleja el impacto del duelo, sino también la importancia de la salud mental y el apoyo a quienes luchan contra trastornos como la ansiedad y la depresión.