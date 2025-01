Famosa actriz fue victima de millonaria estafa: incluso recibió propuestas indecentes

Se trata de la reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo, quien fue víctima de una millonaria estafa de todos sus ahorros que tenía depositados en su cuenta bancaria. Una vez se percata de lo sucedido, se dirige al banco para remediar la situación, pero se llevó con la sorpresa de que efectivamente el millonario robo por parte de criminales se efectuó.

Viajó de inmediato a Estados Unidos, donde se encontraba ubicado su banco, tratando de obtener respuestas sobre los responsables de la lamentable situación. Al ser una figura pública y ser reconocida, la noticia, se regó de inmediato, generando así, incluso, propuestas indecentes de personas que se quisieron aprovechar de su situación.

El millonario robo se llevó a cabo, según lo comentado por la actriz en una entrevista para La Red Caracol en octubre de 2024, cuando por medio de una llamada suministró información delicada relacionada con sus datos personales y bancarios.

"Me llamaron en un momento en el que yo me encontraba ocupada con mi hija, y le dije que llamará para verificar de donde estaban llamando. Se comunican diciendo que hablan del banco para decirte que te hackearon y revisé y me habían vaciado la cuenta", señaló la actriz en la entrevista con la Red Caracol.

Por otro lado, también señaló que, las investigaciones realizadas demostraron que el dinero que le sacaron de su cuenta acabó en la cuenta de una persona identificada como John Johnson. Cabe destacar que, según lo señalado por la actriz, no recibió respuesta efectiva por parte del banco, lo que la llevó a hacer pública su situación.

Incluso en medio de la difícil situación recibió propuestas indecentes, lo que ella no se explicaba y las cuales, aseguró, nunca accedió.

"No me lo esperaba. Sí, me ofendí, porque tú no puedes esperar a una persona que está pasando por un momento difícil para pedirle algo así", indicó la actriz.